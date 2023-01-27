НБА: Нью-Йорк Михайлюка дожал Бостон, Клипперс разгромил Сан-Антонио

В четверг, 26 января, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны шесть матчей.

Бостон – Нью-Йорк 117:120 OT (34:26, 26:32, 25:33, 25:19, 7:10)

Бостон: Тейтум (35 + 14 подборов), Браун (22 + 9 подборов), Уайт (15), Р. Уильямс (8 + 12 подборов), Хорфорд (6) – старт; Брогдон (10 + 6 передач), Хаузер (8), Притчард (7), Г. Уильямс (6), Корнет (0).

Нью-Йорк: Рэндл (37 + 9 подборов), Брансон (29 + 7 передач), Барретт (19), Граймс (5), Симс (2 + 14 подборов) – старт; Куикли (17), Топпин (5), Хартенштайн (4), Макбрайд (2).

Шарлотт – Чикаго 111:96 (32:36, 15:19, 30:24, 34:17)

Шарлотт: Розир (28), Пламли (21 + 12 подборов), Хэйворд (17), Болл (15 + 11 подборов + 8 передач + 6 потерь), Вашингтон (9) – старт; Уильямс (10), Макдэниэлс (5), Смит (4), Тор (2).

Чикаго: Дерозан (28), Лавин (18 + 9 подборов), Уильямс (15), Досунму (12), Вучевич (12 + 9 подборов) – старт; Уайт (6), Д. Джонс (3 + 7 подборов), Карузо (2), Терри (0).

Бруклин – Детройт 122:130 (27:30, 32:28, 31:43, 32:29)

Бруклин: Ирвинг (40 + 6 передач), Клэкстон (27 + 13 подборов), Харрис (7), О'Нил (3), Симмонс (0 + 7 передач) – старт; Самнер (24), Ватанабе (8), Миллс (6), М-ф Моррис (5), Уоррен (2), Томас (0).

Детройт: Бей (25 + 9 подборов), Беркс (20), Дюрен (17 + 7 подборов), Айви (16 + 8 передач), Богданович (11) – старт; Хэйс (16), Диалло (12), Стюарт (11), Ливерс (2).

Хьюстон – Кливленд 95:113 (25:37, 23:37, 26:23, 21:16)

Хьюстон: Смит (14), Шенгюн (14 + 7 подборов + 7 передач), Мартин (14), Кристофер (7), Грин (6) – старт; Исон (18 + 11 подборов), Вашингтон (10), Марьянович (4), Фернанду (4), Никс (3), Мэтьюз (1).

Кливленд: Гарлэнд (26 + 9 передач), Э. Мобли (21 + 10 подборов), Аллен (14 + 10 подборов), Леверт (12), Окоро (5) – старт; Уэйд (15), Осман (10), Стивенс (5), Рубио (5 + 7 передач), Диаките (0), Нето (0).

Финикс – Даллас 95:99 (32:32, 16:22, 21:22, 26:23)

Финикс: Пол (22 + 10 передач), К. Джонсон (22 + 8 подборов), Эйтон (19 + 20 подборов), Бриджес (16), Крэйг (5) – старт; Бийомбо (4), Уэйнрайт (3), Лэндейл (2), Вашингтон (2), Шарич (0), Окоги (0), Д. Ли (0), С. Ли (0).

Даллас: Динуидди (36 + 9 передач), Финни-Смит (18 + 12 подборов), Пауэлл (15), Хардуэй (11 + 9 подборов), Дончич (0) – старт; Буллок (10), Грин (9), Бертанс (0), Харди (0), Ниликина (0).

Клипперс – Сан-Антонио 138:100 (41:25, 37:32, 26:24, 34:19)

Клипперс: Джордж (35 + 7 передач), Ленард (27 + 7 передач), Зубац (11), Кеннард (5), Мэнн (2) – старт; Пауэлл (15), Ковингтон (13 + 7 подборов), Джексон (12), Батюм (9), Бостон (4), Престон (3), Диабате (2), Коффи (0).

Сан-Антонио: К. Джонсон (19), Бэйтс-Диоп (13), Пелтль (10), Джонс (8), Брэнэм (5) – старт; Роби (14 + 7 подборов), Макдермотт (11), Коллинз (7 + 10 подборов), Уэсли (6), С. Джонсон (5 + 5 потерь), Дженг (2).