НБА: Нью-Йорк Михайлюка проиграл Лейкерс, Милуоки оказался сильнее Шарлотт
В среду, 31 января, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны пять матчей.
Кливленд – Майами 97:100 (26:24, 26:31, 27:24, 18:21)
Кливленд: Э. Мобли (19 + 7 подборов), Гарлэнд (16), Митчелл (16 + 9 передач), Аллен (14 + 11 подборов), Окоро (5) – старт; Леверт (14), Рубио (8), Уэйд (5), Осман (0).
Майами: Батлер (23), Хирро (18), Калеб Мартин (18 + 10 подборов), Адебайо (18 + 11 подборов), Лаури (6) – старт; Винсент (9), Оладипо (5 + 7 подборов + 6 передач), О. Робинсон (3), Струс (0).
Нью-Йорк – Лейкерс 123:129 OT (24:29, 29:23, 30:34, 31:28, 9:15)
Нью-Йорк: Брансон (37 + 6 передач), Рэндл (23 + 12 подборов), Барретт (13), Граймс (12), Симс (0) – старт; Куикли (19 + 8 передач), Хартенштайн (16 + 13 подборов), Топпин (3), Макбрайд (0).
Лейкерс: Джеймс (28 + 10 подборов + 11 передач + 5 потерь), Дэвис (27 + 9 подборов + 5 потерь), Хатимура (19 + 9 подборов), Шредер (12 + 6 передач), Браун (9) – старт; Уэстбрук (17 + 8 передач), Брайант (9), Кристи (6), Уокер (2).
Чикаго – Клипперс 103:108 (32:20, 26:34, 26:31, 19:23)
Чикаго: Вучевич (23 + 14 подборов), Дерозан (20 + 8 потерь), Лавин (18 + 14 подборов + 8 передач + 6 потерь), Досунму (11), Уильямс (11) – старт; Карузо (10), Уайт (8), Драммонд (2), Драгич (0), Д. Джонс (0).
Клипперс: Ленард (33 + 5 перехватов), Джордж (16 + 10 подборов + 7 передач + 5 потерь), Зубац (14 + 12 подборов), Мэнн (5), Кеннард (0) – старт; Пауэлл (27), Батюм (6), Ковингтон (5), Джексон (2).
Милуоки – Шарлотт 124:115 (34:27, 30:37, 33:26, 27:25)
Милуоки: Я. Адетокумбо (34 + 18 подборов), Холидэй (15 + 13 подборов), Аллен (12), Б. Лопес (8 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Коннотон (8 + 7 подборов) – старт; Миддлтон (18), Мэттьюз (11), Картер (8), Инглс (8), Нвора (2).
Шарлотт: Болл (27 + 10 подборов + 11 передач), Розир (20 + 7 подборов), Хэйворд (16 + 7 подборов), Вашингтон (14 + 7 подборов), Пламли (14 + 14 подборов) – старт; Макдэниэлс (15), Уильямс (5 + 7 подборов), Смит (2), Тор (2).
Денвер – Новый Орлеан 122:113 (31:35, 26:25, 36:24, 29:29)
Денвер: Дж. Мюррэй (32 + 6 передач + 5 потерь), Йокич (26 + 18 подборов + 15 передач), Колдуэлл-Поуп (15), Портер (13), Гордон (15) – старт; Грин (5), Б. Браун (7), К. Браун (4), Хайлэнд (2), Ннаджи (0).
Новый Орлеан: Макколлум (21 + 7 передач), Джонс (21 + 4 перехвата), Ингрэм (16), Мерфи (14), Валанчюнас (10) – старт; Нэнс (13 + 11 подборов), Эрнангомес (6), Грэм (5), Маршалл (0), Альварадо (3).