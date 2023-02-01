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Баскетбол

ЛеБрон обошел Нэша и стал четвертым в истории НБА по количеству ассистов

Джеймс за один вечер обошел в рейтинге двух легенд лиги.
Сегодня, 13:17
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

Минувшей ночью Лейкерс в гостях на Мэдисон Сквер Гарден в овертайме обыграли Нью-Йорк со счетом 129:123.

Лучшим игроком встречи стала звезда "озерников" ЛеБрон Джеймс, оформивший трипл-дабл из 28 очков, 10 подборов и 11 передач.

За один матч 38-летний форвард обошел Марка Джексона и Стива Нэша в рейтинге лучших ассистентов в истории НБА, заняв четвертое место, сообщает официальный сайт лиги.

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Перед Джеймсом в списке идет его друг Крис Пол. На счету разыгрывающего Финикса 11 246 передач за карьеру - и эта цифра будет лишь расти.

Абсолютным рекордсменом по ассистам является легенда Юты Джон Стоктон, отдавший за свою 19-летнюю карьеру 15 806 передач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Стив Нэш Лос-Анджелес Лейкерс

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