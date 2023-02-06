НБА: Сакраменто без шансов проиграл Новому Орлеану, Нью-Йорк Михайлюка обыграл Филадельфию
В воскресенье, 5 февраля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны шесть матчей.
Шарлотт – Орландо 113:119 (37:28, 21:34, 27:28, 28:29)
Шарлотт: Болл (33 + 8 подборов + 6 передач), Розир (24 + 6 передач), Вашингтон (12), Пламли (10 + 9 подборов), Хэйворд (6) – старт; Смит (14), Макдэниэлс (7), Уильямс (6), Тор (1).
Орландо: Банкеро (22 + 10 подборов), Картер (20 + 12 подборов), Фульц (16), Ф. Вагнер (14), Г. Харрис (8) – старт; Энтони (9), Бол (8), Хьюстан (8), М. Вагнер (8), Айзек (6 + 7 подборов).
Индиана – Кливленд 103:122 (25:27, 21:35, 38:36, 19:24)
Индиана: Тернер (27 + 10 подборов), Хилд (16), Халибертон (15 + 11 передач), Нембард (6 + 7 передач), Несмит (6) – старт; Матурин (9), Тайс (7), Макконнелл (6), Смит (4), Бриссетт (3), Джексон (2), Тэйлор (2).
Кливленд: Гарлэнд (24 + 6 передач), Окоро (20), Митчелл (19 + 6 передач), Аллен (18 + 13 подборов), Э. Мобли (17 + 10 подборов) – старт; Осман (9), Рубио (7 + 9 передач), Уэйд (6), Р. Лопес (2), Стивенс (0), Диаките (0), Нето (0).
Нью-Йорк – Филадельфия 108:97 (24:35, 27:18, 25:26, 32:18)
Нью-Йорк: Рэндл (24 + 9 подборов + 7 передач), Брансон (21 + 7 передач), Граймс (13), Симс (8 + 7 подборов), Куикли (5) – старт; Фурнье (17), Макбрайд (14), Топпин (4), Хартенштайн (2 + 14 подборов).
Филадельфия: Эмбиид (31 + 14 подборов + 5 потерь), Мелтон (14), Харрис (14 + 10 подборов), Харден (12 + 8 подборов + 12 передач), Такер (10) – старт; Макси (12), Рид (2), Милтон (2), Ньянг (0), Тайбулл (0), Харрелл (0).
Мемфис – Торонто 103:106 (31:28, 31:31, 24:19, 17:28)
Мемфис: Бэйн (26), Джарен Джексон (18 + 8 подборов + 4 блок-шота), Альдама (15), Тиллман (12 + 9 подборов), Джонс (9 + 8 подборов + 7 передач) – старт; Кларк (6), Родди (6), Грин (6), Кончар (3), З. Уильямс (2).
Торонто: Сиакам (19), Барнс (16 + 7 подборов), Ванвлит (15 + 7 передач), Трент (10), Ачиува (10 + 7 подборов) – старт; Буше (17 + 10 подборов), Янг (14), Флинн (5).
Новый Орлеан – Сакраменто 136:104 (34:26, 36:26, 34:24, 32:28)
Новый Орлеан: Мерфи (30), Макколлум (24), Маршалл (17), Нэнс (10 + 9 подборов), Джонс (5) – старт; Эрнангомес (22 + 16 подборов), Льюис (11), Грэм (6), Хэйс (6), Темпл (3), Альварадо (2).
Сакраменто: Сабонис (12 + 11 подборов), Митчелл (10), Хертер (10), Барнс (7), Мюррэй (2) – старт; Монк (16), Лайлс (12), Эллис (10), Деллаведова (7 + 6 передач), Дэвис (7), Мету (7), Холмс (4), Бертон (0).
Миннесота – Денвер 128:98 (32:21, 31:22, 31:28, 34:27)
Миннесота: Эдвардс (20), Расселл (18 + 10 передач), Гобер (16 + 8 подборов), Макдэниэлс (14 + 6 передач), Андерсон (4) – старт; Науэлл (16), Райан (10), Принс (9), Найт (8), Рид (7), Маклафлин (2), Майнотт (2), Мур (2).
Денвер: Портер (22), К. Браун (19), Б. Браун (16 + 7 передач), Чанчар (6), Джордан (6) – старт; Ннаджи (10), Смит (10 + 7 подборов), Грин (5), Рид (2), Уотсон (2).