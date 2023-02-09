НБА: Бостон обыграл Филадельфию, Даллас одержал победу над Клипперс
В среду, 8 февраля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны девять матчей.
Кливленд – Детройт 113:85 (32:14, 19:26, 25:28, 37:17)
Кливленд: Аллен (20 + 14 подборов), Э. Мобли (19 + 8 подборов), Леверт (15), Нето (14 + 8 передач), Окоро (7) – старт; Уэйд (10 + 9 подборов), Стивенс (9), Рубио (8), Осман (6), Р. Лопес (5).
Детройт: Богданович (15), Дюрен (14 + 9 подборов), Айви (10), Хэйс (9 + 6 передач), Стюарт (9 + 7 подборов) – старт; Диалло (8), Бей (7), Ливерс (6), Беркс (4), Джозеф (3), Нокс (0), Ноэл (0).
Вашингтон – Шарлотт 118:104 (32:31, 29:30, 27:15, 30:28)
Вашингтон: Порзингис (36 + 9 подборов), Авдия (20 + 13 подборов), Бил (17 + 10 передач), Гэффорд (13), Райт (2 + 10 передач) – старт; Гилл (7), Нанн (6), Бартон (6), Гудвин (4), Кисперт (4), Гибсон (3).
Шарлотт: Вашингтон (20), Розир (19 + 7 подборов + 6 передач), Болл (16), Хэйворд (15), Пламли (10 + 7 подборов) – старт; Смит (9), Уильямс (9 + 8 подборов), Макдэниэлс (6), Тор (0).
Бостон – Филадельфия 106:99 (30:27, 29:28, 27:24, 20:20)
Бостон: Уайт (19), Г. Уильямс (15 + 8 подборов), Гриффин (15), Тейтум (12 + 8 подборов + 9 передач), Браун (4) – старт; Брогдон (19), Хаузер (14 + 8 подборов), Корнет (8), Притчард (0).
Филадельфия: Эмбиид (28 + 7 подборов), Харден (26 + 11 передач), Мелтон (12), Такер (8), Харрис (4) – старт; Ньянг (8), Макси (6), Тайбулл (3), Харрелл (2), Милтон (2).
Майами – Индиана 116:111 (39:30, 21:33, 29:20, 27:28)
Майами: Адебайо (38 + 9 подборов), Батлер (25 + 7 передач), Винсент (17), Хирро (15), Калеб Мартин (12 + 11 подборов) – старт; Хайсмит (4), Струс (3), О. Робинсон (2).
Индиана: Хилд (29 + 7 подборов), Тернер (21 + 10 подборов), Халибертон (11 + 10 передач), Нембард (10), Несмит (7) – старт; Макконнелл (18 + 6 передач), Тайс (9), Дуарте (4), Матурин (2).
Торонто – Сан-Антонио 112:98 (34:24, 23:30, 31:21, 24:23)
Торонто: Сиакам (37 + 10 подборов + 7 передач), Ванвлит (16), Трент (15), Ачиува (10 + 7 подборов), Барнс (10 + 9 подборов) – старт; Буше (18 + 11 подборов), Янг (4), Колоко (2), Флинн (0), Эрнангомес (0).
Сан-Антонио: К. Джонсон (22 + 7 подборов), Ричардсон (14 + 7 подборов), Пелтль (12 + 7 подборов), Бэйтс-Диоп (10), Брэнэм (4) – старт; Макдермотт (13), Роби (8), Уэсли (7), Коллинз (7), С. Джонсон (1).
Хьюстон – Сакраменто 128:130 (37:30, 25:28, 35:41, 31:31)
Хьюстон: Грин (41), Шенгюн (18 + 9 подборов + 11 передач), Мартин (15), Гордон (9 + 5 потерь), Смит (9) – старт; Тэйт (16), Исон (10), Фернанду (6 + 10 подборов), Кристофер (4).
Сакраменто: Фокс (31 + 11 передач), Сабонис (22 + 9 подборов), Барнс (16), Мюррэй (10), Хертер (7) – старт; Монк (17), Дэвис (10), Митчелл (9), Мету (8), Лайлс (0).
Юта – Миннесота 118:143 (31:33, 36:44, 21:40, 30:26)
Юта: Секстон (22), Маркканен (21), Кесслер (16 + 9 подборов), Олиник (14), Кларксон (8 + 6 передач) – старт; Хортон-Такер (15 + 6 передач), Гэй (9), Фонтеккьо (9), Азубуйке (4), Больмаро (0), Агбаджи (0).
Миннесота: Эдвардс (31 + 7 подборов + 8 передач), Науэлл (30 + 6 передач), Макдэниэлс (14), Принс (12 + 7 передач), Рид (8 + 7 подборов) – старт; Гарза (25), Майнотт (12 + 11 подборов), Форбс (9), Маклафлин (2), Райан (0), Найт (0), Мур (0).
Клипперс – Даллас 104:110 (25:41, 27:19, 26:21, 26:29)
Клипперс: Мэнн (21), Джордж (20), Ленард (18), Зубац (9 + 10 подборов), М-с Моррис (2) – старт; Пауэлл (24 + 7 подборов), Джексон (7), Ковингтон (3), Кеннард (0), Диабате (0), Батюм (0).
Даллас: Ирвинг (24 + 5 потерь), Хардуэй (19 + 6 передач), Буллок (18), Грин (14), Пауэлл (10) – старт; Пинсон (9), Харди (8 + 5 потерь), Вуд (6), Макги (2), Райт (0).
Портленд – Голден Стэйт 125:122 (34:27, 29:40, 32:28, 30:27)
Портленд: Лиллард (33 + 10 подборов + 12 передач + 5 потерь), Грант (22), Саймонс (11 + 6 передач), Юбэнкс (10), Пэйтон II (9) – старт; Шарп (13 + 7 подборов), Уокер (10), Литтл (9), Уотфорд (8 + 8 подборов).
Голден Стэйт: Пул (38 + 7 передач), Томпсон (31 + 6 передач), Уиггинс (18 + 10 подборов), Луни (5), Др. Грин (4 + 7 передач) – старт; Дивинченцо (18), Джером (4), Дж. Грин (2), Куминга (2).