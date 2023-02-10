НБА: Лейкерс уступили Милуоки, Бруклин одолел Чикаго

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В четверг, 9 февраля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны четыре матча.

Орландо и Атланта на своих площадках обыграли Денвер и Финикс, Чикаго на выезде уступил Бруклину, а Милуоки оказался сильнее Лейкерс.

Результаты матчей НБА за 9 февраля

Орландо – Денвер 115:104 (29:26, 36:29, 24:29, 26:20)

Орландо: Картер (19), Саггс (11), Банкеро (11 + 10 подборов), Ф. Вагнер (10 + 6 передач), Фульц (8 + 8 подборов) – старт; Бол (17), Энтони (17 + 7 подборов + 7 передач), М. Вагнер (12), Хьюстан (7), Айзек (3).

Денвер: Гордон (37 + 13 подборов), Йокич (29 + 12 подборов + 6 передач + 7 потерь), Портер (12), Колдуэлл-Поуп (9), Б. Браун (7) – старт; Грин (7), Чанчар (3), Смит (0), К. Браун (0).

Атланта – Финикс 116:107 (36:22, 20:25, 37:28, 23:32)

Атланта: Янг (36 + 7 подборов + 12 передач + 9 потерь), Мюррэй (19 + 8 подборов), Коллинз (16), Хантер (9), Капела (7 + 17 подборов) – старт; Оконгву (11 + 11 подборов), Богданович (6), Джонсон (6 + 8 подборов), Гриффин (6).

Финикс: Эйтон (23), Пол (15 + 8 передач), Д. Ли (10), Лэндейл (4), Крэйг (2) – старт; Окоги (25), Уэйнрайт (17), С. Ли (9), Бийомбо (2).

Бруклин – Чикаго 116:105 (19:26, 34:24, 26:34, 37:21)

Бруклин: Динуидди (25 + 6 передач), Томас (20), Финни-Смит (9 + 9 подборов), Шарп (8 + 12 подборов), О'Нил (6) – старт; Харрис (18), Ватанабе (14), Симмонс (8 + 8 подборов), Миллс (8).

Чикаго: Лавин (38), Вучевич (15 + 17 подборов), Дерозан (14 + 6 передач), Досунму (6), Уильямс (2) – старт; Уайт (11), Карузо (6 + 7 подборов), Драгич (5), Драммонд (4), Д. Джонс (4).

Лейкерс – Милуоки 106:115 (31:26, 27:24, 23:38, 25:27)

Лейкерс: Шредер (25 + 12 передач), Дэвис (23 + 16 подборов + 5 потерь), Браун (11 + 8 подборов), Хатимура (8), Кристи (0) – старт; Ривз (18), Уокер (15), Гэбриэл (6), Суидер (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (38 + 10 подборов + 6 передач), Холидэй (18 + 7 подборов + 7 передач), Аллен (12), Б. Лопес (9 + 10 подборов), Коннотон (5) – старт; Миддлтон (22), Мамукелашвили (6), Боучэмп (3), Мэттьюз (2), Картер (0).