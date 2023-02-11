НБА: Даллас оказался сильнее Сакраменто, Шарлотт проиграл Бостону

Сегодня, 08:11

Сегодня, 08:11

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В пятницу, 10 февраля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны 11 матчей.

Детройт в овертайме дожал Сан-Антонио, Индиана дома уступили Финикс, Майами сумел обыграть Хьюстон, Новый Орлеан дома проиграл Кливленду, Сакраменто не сумел навязать борьбу Далласу, а Милуоки продолжает победную серию.

Результаты матчей НБА за 10 февраля

Индиана – Финикс 104:117 (24:30, 23:30, 30:35, 27:22)

Индиана: Халибертон (18), Хилд (14), Тернер (7), Несмит (5), Нембард (0 + 10 передач) – старт; Матурин (22), Джексон (14), Макконнелл (9), Дуарте (7), Тайс (6), Смит (2).

Финикс: Эйтон (22 + 11 подборов), Букер (21), Пол (19 + 9 передач), Окоги (17), Крэйг (11 + 12 подборов) – старт; Уэйнрайт (13), Лэндейл (6 + 7 подборов), Д. Ли (4), Бийомбо (2), С. Ли (2).

Филадельфия – Нью-Йорк 119:108 (28:36, 31:29, 33:28, 27:15)

Филадельфия: Эмбиид (35 + 11 подборов + 6 передач), Харден (20 + 8 подборов + 12 передач), Харрис (12), Мелтон (5), Такер (5) – старт; Макси (27), Ньянг (13), Милтон (2), Хауз (0), Рид (0).

Нью-Йорк: Брансон (30 + 7 подборов + 9 передач), Рэндл (30 + 10 подборов), Барретт (19), Граймс (6), Симс (2) – старт; Куикли (13), Хартенштайн (6), Топпин (2), Макбрайд (0).

Детройт – Сан-Антонио 138:131 OT (19:28, 34:26, 38:29, 22:30, 12:12, 13:6)

Детройт: Богданович (32), Дюрен (30 + 17 подборов + 4 блок-шота), Айви (17 + 8 подборов + 8 передач), Стюарт (15 + 11 подборов), Хэйс (4 + 6 передач) – старт; Диалло (14), Ливерс (11 + 10 подборов), Джозеф (7), Беркс (5), Макгрудер (3).

Сан-Антонио: Коллинз (29 + 11 подборов), Брэнэм (27), Бэйтс-Диоп (15), Уэсли (3), Роби (3) – старт; Грэм (31), С. Джонсон (8 + 10 подборов), Макдермотт (7), Дженг (5), Барлоу (3).

Бостон – Шарлотт 127:116 (32:24, 39:29, 26:28, 30:35)

Бостон: Тейтум (41), Уайт (33 + 10 передач), Хаузер (12), Г. Уильямс (5 + 6 передач), Р. Уильямс (4 + 16 подборов) – старт; Мускала (12), Притчард (7), Гриффин (5), Корнет (5), Брогдон (3).

Шарлотт: Розир (27), Болл (24 + 9 подборов + 10 передач + 5 потерь), Вашингтон (17 + 7 подборов), Уильямс (11 + 12 подборов), Хэйворд (8 + 6 передач) – старт; Макгауэнс (9), Смит (9), Ричардс (7 + 8 подборов), Тор (4).

Торонто – Юта 116:122 (34:28, 27:30, 35:25, 20:39)

Торонто: Сиакам (35), Трент (19), Ванвлит (17), Ачиува (16), Барнс (12 + 7 подборов + 9 передач) – старт; Буше (7), Пелтль (6), Янг (4), Флинн (0).

Юта: Кесслер (23 + 9 подборов), Маркканен (23 + 9 подборов), Секстон (22 + 6 передач), Олиник (15 + 7 подборов + 8 передач), Агбаджи (5) – старт; Гэй (12), Хортон-Такер (9 + 7 подборов + 8 передач), Фонтеккьо (7), Азубуйке (6).

Майами – Хьюстон 97:95 (28:29, 30:27, 17:17, 22:22)

Майами: Хирро (31 + 9 подборов + 8 передач), Адебайо (20 + 9 подборов), Батлер (16), Калеб Мартин (6 + 9 подборов), Винсент (5) – старт; Струс (14), Хайсмит (3), Буей (2), О. Робинсон (0).

Хьюстон: Смит (22 + 8 подборов), Мартин (17 + 5 потерь), Шенгюн (12 + 8 подборов), Грин (11), Тэйт (5) – старт; Исон (8), Кристофер (7), Вашингтон (6 + 6 передач), Никс (5), Гаруба (2).

Мемфис – Миннесота 128:107 (31:32, 38:26, 34:28, 25:21)

Мемфис: Морэнт (32 + 9 подборов + 9 передач + 5 потерь), Бэйн (20 + 7 подборов), Джарен Джексон (15 + 4 блок-шота), Тиллман (9), Брукс (6) – старт; Альдама (18), Кларк (14), Джонс (6), Родди (5), Кончар (3), Ларэвиа (0), З. Уильямс (0), Чендлер (0), Лофтон (0).

Миннесота: Эдвардс (17), Андерсон (12), Конли (9), Гобер (8 + 10 подборов), Макдэниэлс (6) – старт; Науэлл (21), Принс (12), Рид (10), Риверс (7), Маклафлин (5), Майнотт (0), Гарза (0), Александер-Уокер (0), Найт (0), Мур (0).

Новый Орлеан – Кливленд 107:118 (28:38, 28:35, 26:28, 25:17)

Новый Орлеан: Ингрэм (25 + 8 передач), Мерфи (17), Макколлум (12), Джонс (11), Валанчюнас (7 + 8 подборов) – старт; Нэнс (11), Хэйс (8), Льюис (8), Альварадо (5 + 7 передач), Маршалл (3), Темпл (0).

Кливленд: Митчелл (30), Э. Мобли (28 + 13 подборов), Аллен (20 + 11 подборов), Гарлэнд (11 + 7 передач), Окоро (7) – старт; Леверт (13 + 9 передач), Уэйд (5), Осман (4), Стивенс (0), Нето (0), Р. Лопес (0).

Сакраменто – Даллас 114:122 (25:45, 31:29, 31:27, 27:21)

Сакраменто: Фокс (33), Хертер (18), Сабонис (18 + 11 подборов + 7 передач), Мюррэй (13), Барнс (8) – старт; Дэвис (9), Монк (8), Мету (7), Митчелл (0), Эллис (0), Лайлс (0).

Даллас: Ирвинг (25 + 10 передач), Грин (17 + 7 передач), Хардуэй (15 + 7 подборов), Буллок (13), Пауэлл (9) – старт; Вуд (13), Харди (12), Макги (11 + 9 подборов), Райт (5), Пинсон (2).

Портленд – Оклахома-Сити 129:138 (35:33, 33:39, 37:31, 24:35)

Портленд: Лиллард (38 + 9 передач + 6 потерь), Грант (23), Саймонс (11 + 6 передач), Реддиш (11), Юбэнкс (9 + 8 подборов) – старт; Шарп (13), Уокер (10), Литтл (8), Уотфорд (4), Джонсон (2).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (44 + 7 передач), Гидди (19 + 7 передач), Джейлен Уильямс (13 + 6 передач), К. Уильямс (8), Уиггинс (2) – старт; Дорт (18), Джо (12), Джейлин Уильямс (11), Мэнн (9), Оморуйи (2), Уотерс (0).

Клипперс – Милуоки 106:119 (27:22, 24:32, 25:27, 30:38)

Клипперс: Бостон (20), Джордж (19 + 11 подборов + 6 передач), М-с Моррис (15), Мэнн (10), Зубац (6 + 8 подборов) – старт; Пауэлл (16), Коффи (10), Ковингтон (6), Престон (2), Диабате (2).

Милуоки: Я. Адетокумбо (35 + 9 подборов + 6 передач), Б. Лопес (22 + 15 подборов), Холидэй (19 + 6 передач), Коннотон (8 + 8 подборов), Аллен (7) – старт; Картер (13),