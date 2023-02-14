НБА: Лейкерс уступили Портленду, Голден Стэйт одолел Вашингтон

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В понедельник, 13 февраля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны 11 матчей.

Юта на выезде одолела Индиану, Шарлотт и Атланта порадовали количеством набранных очков, Новый Орлеан вырвал победу у Оклахомы, Голден Стэйт в родных стенах обыграл Вашингтон, Лейкерс на выезде проиграли Портленду.

Результаты матчей НБА за 13 февраля

Шарлотт – Атланта 144:138 (36:27, 38:41, 35:28, 35:42)

Шарлотт: Болл (30 + 15 передач), Розир (29), Хэйворд (26 + 8 передач), Вашингтон (22 + 7 подборов), Уильямс (15) – старт; Смит (12), Ричардс (6), Макгауэнс (4), Тор (0).

Атланта: Янг (25 + 14 передач + 5 потерь), Капела (22 + 7 подборов), Хантер (21 + 7 подборов), Мюррэй (20), Бей (12) – старт; Оконгву (12 + 7 подборов), Богданович (11), Джонсон (9), Гриффин (6).

Кливленд – Сан-Антонио 117:109 (34:19, 31:30, 26:32, 26:28)

Кливленд: Митчелл (41), Аллен (17 + 11 подборов), Гарлэнд (16 + 7 передач + 6 потерь), Э. Мобли (15 + 10 подборов), Окоро (5) – старт; Рубио (9), Осман (8), Леверт (4), Уэйд (2).

Сан-Антонио: К. Джонсон (25), Брэнэм (18), Бэйтс-Диоп (14), Коллинз (11 + 6 передач), Сохан (10) – старт; Грэм (12 + 8 передач), Уэсли (9), Бэсси (6 + 8 подборов), Барлоу (4), Роби (0).

Индиана – Юта 117:123 (33:27, 18:26, 37:36, 29:34)

Индиана: Халибертон (30 + 12 передач), Несмит (19), Тайс (11), Хилд (8), Нембард (2) – старт; Матурин (21), Джексон (11 + 4 блок-шота), Макконнелл (8), Нвора (7), Хилл (0).

Юта: Кларксон (29 + 7 потерь), Маркканен (29 + 11 подборов), Секстон (18 + 6 передач), Олиник (18 + 10 подборов), Кесслер (6) – старт; Агбаджи (8), Хортон-Такер (7 + 7 передач), Гэй (4), Азубуйке (4 + 9 подборов), Фонтеккьо (0).

Филадельфия – Хьюстон 123:104 (32:29, 23:19, 35:30, 33:26)

Филадельфия: Харден (28 + 10 передач), Эмбиид (23), Харрис (11), Мелтон (3), Такер (0) – старт; Макси (26 + 6 передач), Макдэниэлс (8), Милтон (8), Ньянг (6), Рид (6), Харрелл (4), Хауз (0).

Хьюстон: Грин (29), Мартин (15 + 7 подборов), Шенгюн (12 + 8 подборов), Смит (10 + 12 подборов + 5 потерь), Тэйт (6) – старт; Исон (8), Марьянович (7), Дэйс (6), Гаруба (5), Вашингтон (4), Кристофер (2), Хаджинс (0), Камински (0).

Майами – Денвер 108:112 (36:27, 26:38, 21:24, 25:23)

Майами: Батлер (24 + 10 подборов + 9 передач), Струс (23 + 7 подборов), Адебайо (19), Винсент (15), Калеб Мартин (8) – старт; Буей (10), О. Робинсон (6), Хайсмит (3).

Денвер: Йокич (27 + 12 подборов + 8 передач), Портер (17), Б. Браун (16), Чанчар (10 + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (8 + 6 передач) – старт; Грин (12), К. Браун (10), Брайант (10), Смит (2 + 6 передач).

Нью-Йорк – Бруклин 124:106 (32:26, 26:35, 35:22, 31:23)

Нью-Йорк: Брансон (40), Рэндл (18 + 10 подборов), Граймс (8), Барретт (4), Симс (2 + 7 подборов) – старт; Харт (27), Куикли (14), Хартенштайн (8), Топпин (2), Макбрайд (1), Фурнье (0).

Бруклин: Динуидди (28), К. Джонсон (14), Клэкстон (11), Финни-Смит (9), Бриджес (7) – старт; Шарп (9 + 8 подборов), О'Нил (8), Томас (7), Смит (4), Ватанабе (4), Харрис (3), Симмонс (2), Дьюк (0).

Чикаго – Орландо 91:100 (21:25, 23:24, 24:27, 23:24)

Чикаго: Лавин (26 + 9 подборов + 5 потерь), Дерозан (19 + 6 передач), Вучевич (13 + 13 подборов), Уильямс (6), Досунму (2) – старт; Уайт (12), Драммонд (6 + 7 подборов), Терри (4), Драгич (2), Д. Джонс (1).

Орландо: Банкеро (22), Фульц (18 + 10 подборов + 9 передач), Ф. Вагнер (18), Картер (15 + 7 подборов), Г. Харрис (8) – старт; М. Вагнер (7), Хьюстан (5), Бол (4), Саггс (3), Айзек (0).

Оклахома-Сити – Новый Орлеан 100:103 (25:33, 26:27, 22:16, 27:27)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (24 + 10 подборов + 6 потерь), Джейлен Уильямс (22 + 7 подборов), Гидди (17 + 7 подборов), Дорт (6), Джейлин Уильямс (0) – старт; Джо (16), К. Уильямс (9 + 8 подборов), Уиггинс (3), Уотерс (3), Робинсон-Эрл (0).

Новый Орлеан: Ингрэм (34 + 6 потерь), Альварадо (14), Валанчюнас (14 + 8 подборов), Мерфи (12), Джонс (4) – старт; Ричардсон (10 + 5 перехватов), Льюис (7), Нэнс (4), Маршалл (4), Хэйс (0).

Даллас – Миннесота 121:124 (23:33, 31:32, 28:35, 39:24)

Даллас: Ирвинг (36 + 6 передач), Дончич (33 + 12 подборов + 6 передач), Буллок (6), Грин (6), Пауэлл (5) – старт; Вуд (24), Пинсон (6), Ниликина (3), Харди (2), Макги (0).

Миннесота: Эдвардс (32), Гобер (21 + 14 подборов), Макдэниэлс (19), Конли (12 + 9 передач), Принс (7) – старт; Андерсон (12), Рид (10), Науэлл (7), Маклафлин (2), Риверс (2).

Голден Стэйт – Вашингтон 135:126 (29:39, 42:27, 35:27, 29:33)

Голден Стэйт: Уиггинс (29), Томпсон (27), Пул (14), Луни (13 + 13 подборов), Др. Грин (4 + 6 передач) – старт; Дивинченцо (17), Дж. Грин (14), Джером (9 + 7 передач), Куминга (7), Муди (1).

Вашингтон: Порзингис (34 + 7 подборов), Бил (33), Гэффорд (9 + 8 подборов), Моррис (8), Кисперт (4) – старт; Нанн (13 + 6 передач), Райт (10), Авдия (7), Гилл (6), Джексон (2).

Портленд – Лейкерс 127:115 (34:19, 31:27, 36:33, 26:36)

Портленд: Лиллард (40), Саймонс (14 + 6 передач), Тайбулл (14), Юбэнкс (6 + 9 подборов), Реддиш (5) – старт; Шарп (15), Литтл (11), Уокер (8), Уотфорд (8), Нокс (4), Джонсон (2), Арчидиаконо (2), Батлер (0).

Лейкерс: Дэвис (19 + 20 подборов), Расселл (16), Браун (13), Хатимура (8 + 7 подборов), Шредер (2 + 6 передач) – старт; Бизли (22), Ривз (10), Уокер (8), Гэбриэл (7 + 7 подборов), Вандербилт (6), Рид (2), Кристи (2).