НБА: Милуоки обыграл Чикаго, Финикс уступили Клипперс

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В четверг, 16 февраля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны три матча.

Милуоки дома обыграл Чикаго, Миннесота не сумела оказать сопротивление Вашингтону, Финикс дома уступили Клипперс.

Результаты матчей НБА за 16 февраля

Чикаго – Милуоки 100:112 (24:34, 25:27, 24:24, 27:27)

Чикаго: Вучевич (22 + 16 подборов), Лавин (18), Уильямс (16), Уайт (8), Досунму (7) – старт; Терри (13 + 7 подборов + 6 передач), Драммонд (5), М. Хилл (5), Брэдли (5), К. Джонс (1), Симонович (0).

Милуоки: Б. Лопес (33 + 7 подборов + 4 блок-шота), Картер (22 + 6 передач), Холидэй (15 + 9 передач), Аллен (10), Я. Адетокумбо (2 + 7 подборов) – старт; Грин (15), Инглс (5 + 7 подборов), Мэттьюз (5), Боучэмп (2), Мамукелашвили (2), Т. Адетокумбо (1).

Миннесота – Вашингтон 106:114 (36:21, 23:30, 28:25, 19:38)

Миннесота: Эдвардс (34 + 6 потерь), Андерсон (18 + 8 передач), Гобер (17 + 19 подборов), Макдэниэлс (15 + 8 подборов), Конли (0 + 6 передач) – старт; Науэлл (6), Рид (6), Принс (5), Риверс (3), Александер-Уокер (2), Маклафлин (0).

Вашингтон: Бил (35), Кузма (16 + 7 подборов), Порзингис (14), Гэффорд (6), Моррис (5 + 6 передач) – старт; Кисперт (15), Райт (10 + 7 подборов), Авдия (10 + 9 подборов), Нанн (3).

Финикс – Клипперс 107:116 (23:28, 29:26, 32:37, 23:25)

Финикс: Окоги (24), Букер (19 + 9 передач + 5 потерь), Эйтон (18), Крэйг (6), Пол (5 + 11 передач) – старт; Росс (16), Д. Ли (7), Бийомбо (4), С. Ли (4), Лэндейл (2), Уоррен (2), Уэйнрайт (0).

Клипперс: Мэнн (26), Джордж (26), Ленард (16 + 9 подборов), Зубац (13 + 12 подборов), М-с Моррис (4) – старт; Гордон (13 + 7 передач), Хайлэнд (9), Пламли (6), Батюм (3).