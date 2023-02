Майами - главный кандидат на Кевина Лава

В ближайшее время Кливленд выкупит контракт живой легенды клуба Кевина Лава.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, главным фаворитом на подписание 34-летнего форварда считается Майами.

The Miami Heat have emerged as leaders to sign five-time All-Star Kevin Love after he completes buyout with Cleveland, league sources tell @TheAthletic @Stadium. Interested teams believe Miami's ability to offer a defined role and playoff positioning are leading factors.