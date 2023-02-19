Конкурс слэм данков: видео всех бросков сверху

В рамках Уикенда всех звезд одним из самых ожидаемых конкурсов является соревнование по броскам сверху, где баскетболисты соревнуются в умении делать слэм-данки.

В этот раз на фоне других сильно выделялся Мак Макланг, еще несколько дней назад являвшийся игроком команды из G-Лиги, кроме того, он единственный белокожий из всех участников.

И именно Мак победил в этом конкурсе, его данки "зашли" судьям больше всего.

Мак МакКланг (Филадельфия Сиксерс/Делавер Блю Коатс) - 99,8 очка в первом раунде и 100 во втором;

Трей Мерфи III (Нью-Орлеан Пеликанс) - 96 в первом и 98 во втором;

Джерико Симс (Нью-Йорк Никс) - 95,4 в первом, не прошел во второй;

Кеньон Мартин мл. (Хьюстон Рокетс) - 93,2;

На ISPORT можно ознакомиться с результатами матчей и всех конкурсов в рамках Уик-енда всех звезд.