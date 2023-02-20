Матч всех звезд НБА: видео драфта игроков и битвы команд ЛеБрона и Янниса
Минувшей ночью лучшие здоровые игроки НБА приняли участие в 72-м в истории лиги Матче всех звезд, который прошел в Солт-Лейк-Сити.
В отличие от пяти предыдущих случаев составы команд определялись непосредственно перед стартом самого события. Игроки сидели и ждали, кого выберут ЛеБрон Джеймс и Яннис Адетокумбо.
А после драфта и подготовительной части начался сам Матч всех звезд. К сожалению, из-за травмы запястья Яннис сыграл всего 20 секунд, после чего сел на скамейку запасных.
В итоге новым лидером команды Грик Фрика стал Джейсон Тейтум, собравший дабл-дабл из 55 очков и 10 подборов.
Вообще эта встреча стала противостоянием представителей Бостона, ведь лучшим в составе команды ЛеБрона стал Джейлен Браун, также оформивший дабл-дабл (35 + 14).
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Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с результатами всех матчей и конкурсов, которые состоялись за прошедшие несколько дней.