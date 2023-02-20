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Баскетбол

Игрок G-лиги за победу в конкурсе данков заработал почти столько же, сколько за всю карьеру

Вот так одним удачным выступлением на звездном уик-энде можно приумножить свой заработок.
Сегодня, 08:26
Мак МакКланг / Getty Images
Мак МакКланг / Getty Images

Во второй день звездного уик-энда состоялся конкурс по броскам сверху, в котором участвовали Кеньон Мартин-младший (Хьюстон), Джерико Симс (Никс), Трэй Мерфи (Новый Орлеан) и Мак МакКланг (G-лига, Делавэр).

В финал прошли Мерфи и МакКланг, который за несколько дней до конкурса подписал двусторонний контракт с Филадельфией. И именно представитель Лиги развития одержал убедительную победу, удивив многих зрителей.

За свою победу 24-летний защитник получил 100 тысяч долларов. Примечательно, что это практически та же сумма, что он заработал за всю свою карьеру. Как сообщает Daily Mail, МакКланг за свою недолгую карьеру заработал 109 тысяч 

Напомним, что в Солт-Лейк-Сити прошел Матч всех звезд НБА, в котором было побито несколько рекордов, а команда Янниса Адетокумбо не смогла рассчитывать на своего лидера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конкурс данков

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