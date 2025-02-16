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Баскетбол

Конкурс данков: Видео всех попыток

Мэк МакКланг в третий раз подряд победил соперников.
Сегодня, 08:55
Мэк МакКланг / Getty Images
Мэк МакКланг / Getty Images

В НБА в рамках уик-энда всех звезд состоялись конкурсы, в частности, конкурс данков.

В соревновании приняли участие 4 баскетболиста, а именно: Матас Бузелис (Чикаго Буллз), Андре Джексон (Милуоки Бакс), Стефон Касл (Сан-Антонио Сперс), Мэк МакКланг (Осеола Мэджик, команда G-лиги).

МакКланг одержал свою третью победу. До этого он побеждал в 2024 и 2023 годах.

Вашему вниманию видео всех данков на конкурсе

Также на ISPORT есть результаты всех конкурсов Матча всех звезд НБА.

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