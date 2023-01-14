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Баскетбол

Первый в истории: игрок G-лиги примет участие в конкурсе данков на МВЗ-2023

Мак МакКланг станет обладателем уникального достижения звездного уик-енда.
Сегодня, 11:38
Мак МакКланг / Getty Images
Мак МакКланг / Getty Images

Защитник Делавэр из G-лиги Мак МакКланг принял приглашение поучаствовать в конкурсе слэм-данков на предстоящем Матче всех звезд-2023.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, 24-летний баскетболист станет первым в истории НБА представителем G-лиги, который примет участие в конкурсе по броскам сверху.

МакКланг присоединился к Шэйдону Шарпу и Кеньону Мартину-младшему среди участников контеста - осталось всего одно свободное место.

В нынешнем сезоне за фарм-клуб Филадельфии он в среднем набирает 17.6 очка и 4.4 передачи при 63.8% реализации с игры и 41.7% с дальней дистанции.

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В сезоне-2021/22 он провел два матча в рамках регулярного сезона НБА: в первом он сыграл за Чикаго (2 очка и 1 потеря за три минуты на паркете), а во втором - за Лейкерс (6 очков, 3 подбора, 1 ассист, 1 перехват, 1 блок-шот, 2 потери и 5 фолов за 22 минуты).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: матч всех звезд конкурс данков

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