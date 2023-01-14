Один из лучших снайперов в истории НБА станет помощником генменеджера Атланты

Кайл Корвер получил повышение за свои достижения в качестве директора по работе с игроками и развитию.

Атланта завершает сделку по назначению Кайла Корвера помощником генерального менеджера, сообщает ESPN.

Корвер, получивший повышение после нескольких месяцев работы в качестве директора по работе с игроками и развитию, будет играть важную роль в обновленном фронт-офисе под руководством генменеджера Лэндри Филдса.

Источники сообщили, что после того, как Трэвис Шленк недавно ушел с поста президента по баскетбольным операциям, Филдс произвел несколько кадровых перестановок, и повышение Корвера было одним из его непосредственных приоритетов.

За свою карьеру в НБА он сыграл в 17 сезонах за шесть команд, в том числе 4,5 сезона в составе Хоукс, откуда он поехал на Матч всех звезд 2015 года.

Кайл Корвер занимает пятое место в рейтинге лучших снайперов НБА, забросив за карьеру 2 450 трехочковых при реализации 42,9%.