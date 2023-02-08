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Баскетбол

Игрок Портленда отказался от участия в конкурсе данков

Шэйдон Шарп расставил приоритеты в нужном для себя порядке - места для данк-контеста там не нашлось.
Сегодня, 15:37
Шэйдон Шарп / Getty Images
Шэйдон Шарп / Getty Images

Защитник Портленда Шэйдон Шарп, ранее первым заявивший о своем участии в конкурсе по броскам сверху на предстоящем звездном уик-енде, изменил свое решение.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, седьмой пик драфта 2022 года решил отказаться от участия в данк-контесте. Его решение связано с желанием сосредоточиться на второй части регулярного сезона.

Место Шарпа в конкурсе займет Джерико Симс из Никс. Он был задрафтован в 2021 году - Нью-Йорк выбрал его во втором раунде под общим 58-м номером.

Теперь список участников конкурса данков выглядит следующим образом: Кеньон Мартин-младший (Хьюстон), Мак МакКланг (Делавэр, G-лига), Трей Мерфи (Новый Орлеан), Джерико Симс (Никс).

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Симс играет роль резервного центрового Нью-Йорка. В нынешнем сезоне в среднем он набирает 3.8 очка, 4.7 подбора за 15.7 минут на площадке.

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