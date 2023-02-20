Матч всех звезд НБА: команда Янниса победила команду ЛеБрона, Тейтум побил рекорд результативности

В ночь на понедельник, 20 февраля, в Солт-Лейк-Сити состоялось главное событие всего звездного уик-энда 2023 года - Матч всех звезд НБА, который стал уже 72-м в истории лиги.

Как и было объявлено ранее, капитаны команд, ЛеБрон Джеймс и Яннис Адетокумбо, выбирали игроков в свои состоавы незадолго до старта поединка.

Из-за травмы запястья участие Янниса получилось формальным: он провел на паркете всего 20 секунд и заработал два очка, после чего до конца игры присел на скамейку.

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Но и без него было кому набирать очки. Лидерство в команде Грик Фрика на себя взял Джейсон Тейтум, который стал самым результативным игроком встречи, попутно обновив несколько рекордов МВЗ.

Звезда Бостона набрала 55 очков, побив тем самым рекорд Энтони Дэвиса (52 очка в 2017 году). Джей Ти также стал обладателем рекорда по набранным очкам за четверть (27) и половину (38). За свое выступление он был признан MVP Матча всех звезд.

Источник: Getty Images

От него пытались не отставать временный партнер на площадке Донован Митчелл (40 очков) и его товарищ по Селтикс Джейлен Браун, который будучи резервистом команды ЛеБрона, стал самым результативным в своем коллективе (35 очков). Не сильно отстали от него Кайри Ирвинг и Джоэл Эмбиид (по 32 очка).

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Нельзя не отметить, что сам "Король" в этот вечер набрал всего 13 очков. Связано это с тем, что он пропустил вторую половину игры из-за повреждения руки. Джеймс попытался заблокировать лэй-ап Паскаля Сиакама, но вместо мяча ударил по кольцу.

А самым нерезультативным стал ДеАарон Фокс - разыгрывающий Сакраменто за 9 минут на паркете не набрал ни одного очка.

Источник: Getty Images

На последнюю четверть команда ЛеБрона вышла с 17-очковым отставанием. И несмотря на победу в заключительной 12-минутке, она все же уступила. Это первый случай за время существования нового формата МВЗ - до этого Джеймс выиграл все пять игр.

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Команда ЛеБрона – Команда Янниса 175:184 (46:46, 46:53, 49:59, 34:26)

Команда ЛеБрона: Ирвинг (32 + 15 передач), Эмбиид (32 + 7 подборов), Джеймс (13), Дончич (4), Йокич (4 + 6 передач) – старт; Браун (35 + 14 подборов), Халибертон (18), Эдвардс (12), Рэндл (11), Джордж (8), Джексон (6), Фокс (0).

Команда Янниса: Тейтум (55 + 10 подборов + 6 передач), Митчелл (40 + 10 передач), Маркканен (13 + 7 подборов), Морант (6), Я. Адетокумбо (2) – старт; Лиллард (26), Сиакам (12 + 7 подборов), Гилджес-Александер (9 + 7 передач), ДеРозан (8), Сабонис (6), Адебайо (4), Холидэй (3).