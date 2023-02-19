Skill Challenge и конкурс трехочковых бросков: видео выступлений баскетболистов

В ночь на воскресенье, 19 февраля, в Солт-Лейк-Сити прошел второй день звездного уик-енда 2023 года.

В рамках события состоялись три конкурса: умений (Skill Challenge), трехочковых и данков.

Читай также: Slam Dunk Contest: видео всех бросков сверху

В конкурсе умений принимали участие команда Адетокумбо (Яннис, Танасис и Алекс), команда Юты (Джордан Кларксон, Уокер Кесслер и Коллин Секстон), а также команда новичков (Паоло Банкеро, Джейден Айви и Джабари Смит).

По итогам соревнования самыми умелыми оказались домашние конкурсанты, которые и забрали трофей победителей.

А вот конкурс лучших снайперов лиги начался с повторения рекорда Стефа Карри - это Тайриз Халибертон из Индианы набрал в первом раунде 31 очко.

Вместе с ним в финальный раунд вышли Дэмиан Лиллард (Портленд) и его одноклубник Бадди Хилд. К сожалению, Халибертон выступил не так удачно, оставив Лилларда и Хилда наедине выяснять, кто же из них лучше бросает из-за дуги.

Все решило одно очко, которое позволило Дэйму выиграть свой первый конкурс трехочковых. Стоит отметить, что Лиллард два года подряд становился победителем конкурса умений старого формата (2013, 2014).

Напомним, что в ночь на понедельник, 20 февраля, состоится главное событие всего уик-енда - Матч всех звезд между командами ЛеБрона Джеймса и Янниса Адетокумбо.

Выбирать себе составы капитаны будут непосредственно перед самим матчем, причем произойдет это в слегка измененном формате.