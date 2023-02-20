Уэстбрук останется в Лос-Анджелесе - подпишет контракт с Клипперс

В ближайшие дни защитник Рассел Уэстбрук официально разорвет контракт с Ютой, после чего сможет подписать новый с другой командой лиги.

По информации инсайдера Эдриана Воджнаровского, одиозный баскетболист переберется в состояние Лос-Анджелес Клипперс.

В состоянии "парусников" Уэстбрук объединится с бывшим звездным партнером по Оклахоме Полом Джорджем.

Заметим, что Рассел стал частью большого обмена с участием нескольких команд, в результате которого перебрался в Юту. Но у Джаз на баскетболиста не рассчитывают.