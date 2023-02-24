НБА: Бостон в овертайме обыграл Индиану, Лейкерс одолели Голден Стэйт

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В четверг, 23 февраля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны девять матчей.

Индина дома в овертайме проиграла Бостону, Тороно обыграл Новый Орлеан, Даллас разгромил Сан-Антонио, Лейкерс одолели Голден Стэйт и другие.

Результаты матчей НБА за 23 февраля

Кливленд – Денвер 109:115 (26:31, 31:25, 34:33, 18:26)

Кливленд: Э. Мобли (31 + 9 подборов), Гарлэнд (22), Митчелл (22), Аллен (14 + 13 подборов), Окоро (2) – старт; Леверт (6 + 9 передач), Осман (5), Стивенс (5), Уэйд (2).

Денвер: Портер (25), Йокич (24 + 18 подборов + 13 передач + 7 потерь), Колдуэлл-Поуп (17), Дж. Мюррэй (16 + 9 передач), Чанчар (10) – старт; Грин (11), Джексон (7), Б. Браун (2), Брайант (2), К. Браун (1).

Орландо – Детройт 108:106 (28:26, 19:20, 33:33, 28:27)

Орландо: Ф. Вагнер (21), Фульц (14 + 8 передач), Картер (14 + 14 подборов), Г. Харрис (12), Банкеро (11 + 6 передач) – старт; Энтони (15), Айзек (10 + 7 подборов), М. Вагнер (9), Саггс (2), Бол (0).

Детройт: Айви (25), Хэйс (12), Стюарт (10 + 8 подборов), Богданович (7), Дюрен (2 + 8 подборов) – старт; Беркс (16), Диалло (12), Ливерс (9), Уайзмен (8 + 10 подборов), Джозеф (5).

Индиана – Бостон 138:142 OT (31:34, 27:34, 39:32, 28:25, 13:17)

Индиана: Тернер (40 + 10 подборов + 5 потерь), Халибертон (22 + 14 передач), Хилд (18), Несмит (9), Нембард (5) – старт; Матурин (19 + 7 подборов), Тайс (8), Дуарте (7), Нвора (6), Макконнелл (4).

Бостон: Тейтум (31 + 12 подборов + 7 передач), Браун (30 + 11 подборов), Смарт (15 + 5 потерь), Р. Уильямс (8), Хорфорд (7 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Брогдон (24 + 7 передач), Уайт (17), Хаузер (8), Г. Уильямс (2), Корнет (0).

Торонто – Новый Орлеан 115:110 (23:19, 31:26, 38:32, 23:33)

Торонто: Сиакам (26), Пелтль (21 + 18 подборов), Трент (18), Барнс (18), Ануноби (12) – старт; Буше (9 + 8 подборов), Ачиува (6), Даутин (5).

Новый Орлеан: Ингрэм (36 + 7 подборов + 6 потерь), Макколлум (23), Валанчюнас (12 + 12 подборов), Ричардсон (11), Джонс (2) – старт; Мерфи (9), Маршалл (7), Альварадо (7), Нэнс (3).

Филадельфия – Мемфис 110:105 (22:37, 25:22, 28:22, 35:24)

Филадельфия: Харден (31 + 7 подборов + 7 передач), Эмбиид (27 + 19 подборов + 6 передач + 6 блок-шотов), Харрис (20), Такер (6), Мелтон (0) – старт; Макси (16), Ньянг (5), Макдэниэлс (3), Рид (2), Милтон (0).

Мемфис: Бэйн (25 + 8 подборов), Джарен Джексон (18 + 9 подборов + 4 блок-шота), Морэнт (15), Брукс (11), Кларк (2) – старт; Кончар (9), Родди (9), Тиллман (8 + 12 подборов), Альдама (6), Джонс (2 + 6 передач).

Даллас – Сан-Антонио 142:116 (34:26, 40:37, 25:27, 43:26)

Даллас: Дончич (28 + 7 подборов + 10 передач), Ирвинг (23 + 6 передач), Буллок (12), Грин (11), Пауэлл (10 + 8 подборов) – старт; Хардуэй (22), Вуд (16 + 7 подборов), Дж. Холидэй (15), Харди (3), Ниликина (2), Пинсон (0).

Сан-Антонио: Брэнэм (23), К. Джонсон (22 + 8 подборов + 7 передач + 6 потерь), Бэйтс-Диоп (15), Коллинз (13 + 12 подборов), Грэм (10) – старт; Бэсси (16 + 7 подборов), Уэсли (9), Макдермотт (6), Барлоу (2), Дженг (0).

Юта – Оклахома-Сити 120:119 OT (28:26, 18:29, 32:31, 28:20, 14:13)

Юта: Маркканен (43 + 10 подборов), Кларксон (24 + 6 передач), Олиник (12 + 7 подборов), Хортон-Такер (9 + 7 подборов + 6 передач), Кесслер (7 + 18 подборов + 7 блок-шотов) – старт; Агбаджи (12), Данн (11), Фонтеккьо (2), Джонс (0), Гэй (0), Тоскано-Андерсон (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (39 + 8 подборов + 7 передач), Гидди (18 + 11 подборов), Джейлин Уильямс (11), Дорт (11 + 11 подборов), Джейлен Уильямс (9) – старт; К. Уильямс (16), Мэнн (6), Джо (5), Шарич (2), Робинсон-Эрл (2).

Лейкерс – Голден Стэйт 124:111 (31:23, 28:33, 36:24, 29:31)

Лейкерс: Бизли (25), Джеймс (13 + 9 подборов + 8 передач), Дэвис (12 + 12 подборов), Вандербилт (4 + 9 подборов), Расселл (2) – старт; Ривз (17), Хатимура (14), Шредер (13 + 6 передач), Уокер (10), Бамба (10 + 13 подборов), Браун (3), Рид (1), Гэбриэл (0).

Голден Стэйт: Томпсон (22), Пул (16), Куминга (10), Др. Грин (6 + 11 подборов), Дивинченцо (5) – старт; Джером (20), Болдуин (11), Луни (10 + 15 подборов), Муди (8), Дж. Грин (3), Лэмб (0).

Сакраменто – Портленд 133:116 (29:37, 37:20, 34:34, 33:25)

Сакраменто: Фокс (31), Сабонис (18 + 18 подборов + 10 передач + 5 потерь), Барнс (15), Хертер (10), Мюррэй (10) – старт; Дэвис (20), Монк (15), Лайлс (7), Митчелл (3), Холмс (2), Мету (2), Лень (0), Эдвардс (0), Деллаведова (0).

Портленд: Литтл (26), Реддиш (24 + 5 потерь), Арчидиаконо (9 + 6 передач), Юбэнкс (8 + 7 подборов), Тайбулл (5) – старт; Джонсон (16), Уотфорд (15), Шарп (9), Уокер (4), Батлер (0), Нокс (0).