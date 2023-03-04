НБА: Шарлотт Михайлюка проиграл Орландо, Миннесота обыграла Лейкерс

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В пятницу, 3 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны десять матчей.

Шарлотт с украинским баскетболистом Святославом Михайлюком проиграл Орландо, Бруклин обыграл Бостон, Оклахома разгромила Юту, Голден Стэйт оказался сильнее Нового Орлеана и другие.

Результаты матчей НБА за 3 марта

Шарлотт – Орландо 106:117 (26:31, 22:33, 25:27, 33:26)

Шарлотт: Убре (29 + 10 подборов), Розир (22 + 6 передач + 6 потерь), Хэйворд (17 + 7 передач + 5 потерь), Уильямс (13 + 7 подборов), Тор (2) – старт; Смит (10 + 6 передач), Ричардс (7), Михайлюк (3), Джонс (2), Макгауэнс (1).

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел на паркете 15 минут 57 секунд, за которые набрал три очка, совершил один подбор и сделал две передачи.

Орландо: Банкеро (31), Картер (12 + 9 подборов), Фульц (9 + 5 потерь), Г. Харрис (9), Ф. Вагнер (9) – старт; Энтони (16), Саггс (15), М. Вагнер (13), Хьюстан (3), Скофилд (0), Бол (0).

Бостон – Бруклин 105:115 (37:15, 27:40, 20:34, 21:26)

Бостон: Браун (35), Тейтум (22 + 13 подборов), Смарт (13 + 8 передач), Хорфорд (6), Р. Уильямс (6) – старт; Уайт (16), Хаузер (6), Г. Уильямс (1), Корнет (0), Мускала (0), Притчард (0).

Бруклин: Бриджес (38 + 10 подборов), К. Джонсон (20), Динуидди (17 + 8 передач), Финни-Смит (17 + 9 подборов), Клэкстон (2 + 12 подборов) – старт; О'Нил (10), Сет Карри (8), Харрис (3), Томас (0).

Атланта – Портленд 129:111 (31:19, 28:30, 38:27, 32:35)

Атланта: Мюррэй (41 + 6 передач), Янг (23 + 7 подборов + 11 передач), Хантер (17), Капела (11 + 12 подборов), Коллинз (6) – старт; Джонсон (8), Богданович (7), Оконгву (7), Бей (7), А. Холидэй (2), Гриффин (0).

Портленд: Лиллард (33 + 8 передач), Реддиш (25), Грант (14), Тайбулл (8), Юбэнкс (8 + 7 подборов) – старт; Шарп (9), Уотфорд (8 + 6 потерь), Нокс (2), Джонсон (2), Литтл (2), Уокер (0).

Чикаго – Финикс 104:125 (29:40, 35:20, 21:34, 19:31)

Чикаго: Дерозан (31 + 6 передач), Лавин (27), Вучевич (13 + 9 подборов), Уильямс (9), Беверли (2) – старт; Досунму (8), Карузо (5), Уайт (5), Драммонд (4 + 8 подборов), Д. Джонс (0), Терри (0), Тэйлор (0).

Финикс: Букер (35 + 6 передач), Окоги (25), Дюрэнт (20 + 9 подборов + 6 передач), Пол (11 + 10 передач), Эйтон (7) – старт; Д. Ли (10), Лэндейл (9), Пэйн (6), Бэйзли (2), Уэйнрайт (0), С. Ли (0), Крэйг (0).

Майами – Нью-Йорк 120:122 (31:37, 25:34, 32:25, 32:26)

Майами: Батлер (33 + 8 подборов), Хирро (29 + 8 подборов + 6 передач), Адебайо (18), Лав (9 + 8 подборов), Винсент (3) – старт; Калеб Мартин (14), Оладипо (6), Струс (5), Зеллер (3).

Нью-Йорк: Рэндл (43 + 9 подборов), Брансон (25 + 8 передач), Барретт (17), Граймс (3), Робинсон (2) – старт; Куикли (21), Харт (5 + 7 подборов), Хартенштайн (4), Топпин (2).

Оклахома-Сити – Юта 130:103 (34:29, 33:23, 30:32, 33:19)

Оклахома-Сити: Джейлен Уильямс (20), Дорт (19), Гидди (18 + 13 передач), Джо (17), Джейлин Уильямс (3 + 9 подборов) – старт; Уиггинс (27), Шарич (11), Дженг (9), Мэнн (6), Батлер (0).

Юта: Маркканен (20 + 10 подборов + 6 потерь), Олиник (15), Кесслер (10 + 11 подборов + 4 блок-шота), Агбаджи (8), Хортон-Такер (6 + 6 потерь) – старт; Фонтеккьо (16), Данн (11 + 6 передач), Гэй (8), Джонс (7), Джузэнг (2), Джексон (0), Тоскано-Андерсон (0).

Денвер – Мемфис 113:97 (28:27, 22:31, 30:22, 33:17)

Денвер: Портер (26 + 7 подборов), Дж. Мюррэй (22 + 8 передач), Йокич (18 + 18 подборов + 11 передач), Гордон (13), Колдуэлл-Поуп (8) – старт; Б. Браун (15), Грин (4), Джордан (2), Смит (2), Брайант (2), Джексон (1), К. Браун (0).

Мемфис: Морэнт (27 + 10 передач), Бэйн (19), Джарен Джексон (15), Тиллман (11 + 10 подборов), Брукс (8) – старт; Кеннард (6), В. Уильямс (3), Ларэвиа (3), Кончар (3), Кларк (1), Альдама (1), Родди (0), Чендлер (0), Лофтон (0), Джонс (0).

Голден Стэйт – Новый Орлеан 108:99 (21:35, 33:22, 28:21, 26:21)

Голден Стэйт: Томпсон (27), Пул (18 + 7 передач), Луни (10 + 11 подборов), Др. Грин (4), Дивинченцо (3 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Куминга (19 + 7 подборов), Дж. Грин (14), Лэмб (11), Джером (2), Муди (0).

Новый Орлеан: Макколлум (25), Ингрэм (17), Мерфи (15), Джонс (7), Эрнангомес (6) – старт; Маршалл (14), Льюис (9), Хэйс (5), Дэниэлс (1).

Сакраменто – Клипперс 128:127 (35:32, 33:31, 33:33, 27:31)

Сакраменто: Фокс (33 + 7 подборов + 7 передач), Сабонис (23 + 10 подборов + 7 передач), Барнс (20 + 7 подборов), Хертер (18), Мюррэй (14) – старт; Лайлс (10 + 8 подборов), Митчелл (4), Монк (4 + 8 передач), Мету (2), Дозьер (0), Дэвис (0).

Клипперс: Джордж (28 + 7 подборов + 8 передач), Уэстбрук (27 + 10 передач + 5 потерь), Гордон (21), Пламли (13 + 8 подборов), Батюм (11) – старт; Ковингтон (15), Мэнн (8), Хайлэнд (4), Коффи (0).

Лейкерс – Миннесота 102:110 (34:33, 21:23, 21:27, 26:27)

Лейкерс: Дэвис (38 + 6 потерь), Бизли (15 + 8 подборов), Вандербилт (8), Браун (8), Шредер (6 + 12 передач) – старт; Уокер (10), Ривз (6), Хатимура (6), Бамба (5), Гэбриэл (0).

Миннесота: Гобер (22 + 14 подборов), Эдвардс (19 + 5 потерь), Конли (14), Макдэниэлс (9), Андерсон (8) – старт; Рид (15 + 8 подборов), Принс (13), Александер-Уокер (8), Маклафлин (2 + 6 передач).