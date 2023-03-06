НБА: Бруклин обыграл Шарлотт Михайлюка, Вашингтон уступил Милуоки

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В воскресенье, 5 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны десять матчей.

Шарлотт с украинским баскетболистом Святославом Михайлюком проиграл Бруклину, Бостон в овертайме проиграл Нью-Йорку, Лейкерс оказались сильнее Голден Стэйт, Портленд одолел Орландо.

Результаты матчей НБА за 5 марта

Даллас – Финикс 126:130 (25:31, 37:28, 33:37, 31:34)

Даллас: Дончич (34 + 9 подборов + 5 потерь), Ирвинг (30 + 7 передач), Буллок (10), Пауэлл (4), Грин (0) – старт; Хардуэй (21), Вуд (17), Дж. Холидэй (5), М-ф Моррис (3), Ниликина (2).

Финикс: Дюрэнт (37 + 7 подборов), Букер (36 + 10 передач), Пол (11 + 7 передач), Эйтон (9 + 16 подборов), Окоги (9) – старт; Уэйнрайт (12), Пэйн (6), Крэйг (5), Д. Ли (3), Лэндейл (2), Росс (0), Уоррен (0).

Чикаго – Индиана 122:125 (35:30, 25:37, 29:28, 33:30)

Чикаго: Лавин (42), Дерозан (23), Вучевич (12 + 9 подборов), Карузо (10), Беверли (5) – старт; Уильямс (14), Уайт (7), Досунму (5), Драммонд (2), Д. Джонс (2).

Индиана: Халибертон (29 + 11 передач), Тернер (16), Нвора (10), Хилд (9), Нембард (4) – старт; Матурин (17), Дуарте (15), Бриссетт (10), Макконнелл (9 + 6 передач), Джексон (6 + 7 подборов).

Лейкерс – Голден Стэйт 113:105 (33:18, 22:36, 23:18, 35:33)

Лейкерс: Дэвис (39 + 8 подборов + 6 передач), Браун (14 + 8 подборов), Бизли (12), Шредер (11 + 6 передач), Вандербилт (10 + 13 подборов) – старт; Ривз (16 + 8 передач), Уокер (7), Хатимура (2), Гэбриэл (2), Бамба (0).

Голден Стэйт: Карри (27 + 6 передач), Томпсон (22), Др. Грин (15 + 8 подборов), Дивинченцо (11 + 7 подборов + 6 передач), Луни (6) – старт; Пул (10), Лэмб (6), Куминга (5), Дж. Грин (3), Игудала (0).

Орландо – Портленд 119:122 (27:31, 29:27, 32:34, 31:30)

Орландо: Банкеро (26), Ф. Вагнер (24 + 6 передач), Фульц (15 + 8 передач), Саггс (15), М. Вагнер (15 + 7 подборов) – старт; Бол (9 + 8 подборов), Энтони (5 + 6 передач), Битадзе (4), Скофилд (3), Хьюстан (3).

Портленд: Лиллард (41 + 9 подборов + 6 передач + 5 потерь), Грант (20 + 7 передач), Реддиш (16), Юбэнкс (13), Тайбулл (6 + 8 подборов) – старт; Литтл (11), Шарп (8), Уотфорд (7).

Бруклин – Шарлотт 102:86 (36:21, 34:20, 16:21, 16:24)

Бруклин: Бриджес (33 + 8 подборов), Динуидди (24 + 8 подборов + 8 передач), К. Джонсон (11 + 10 подборов), Клэкстон (8 + 12 подборов), Финни-Смит (5 + 7 подборов) – старт; Харрис (12), Томас (4), О'Нил (3), Сет Карри (2), Ватанабе (0).

Шарлотт: Убре (17 + 7 подборов), Розир (16), Хэйворд (12), Уильямс (10 + 14 подборов), Вашингтон (8 + 8 подборов) – старт; Смит (15 + 6 передач), Макгауэнс (5), Михайлюк (3), Тор (0), Джонс (0), Ричардс (0).

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел на паркете 9 минут 34 секунды, за которые набрал три очка.

Оклахома-Сити – Юта 129:119 (35:20, 35:31, 31:33, 28:35)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (38 + 7 подборов), Джейлен Уильямс (32), Гидди (24 + 9 подборов + 9 передач), Дорт (4), Джейлин Уильямс (2) – старт; Дженг (12), Шарич (8), Джо (6), Сарр (2), Уиггинс (1), Уотерс (0).

Юта: Кларксон (18 + 12 передач), Кесслер (17 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Олиник (15 + 10 подборов), Агбаджи (14), Хортон-Такер (11) – старт; Данн (17), Джузэнг (11), Гэй (7), Фонтеккьо (5), Джонс (4), Тоскано-Андерсон (0).

Хьюстон – Сан-Антонио 142:110 (38:24, 35:39, 35:24, 34:23)

Хьюстон: Грин (31), Портер (19 + 13 передач), Шенгюн (15 + 14 подборов), Мартин (13), Смит (11) – старт; Исон (17 + 8 подборов), Тэйт (16), Кристофер (8), Вашингтон (5), Гаруба (5), Марьянович (2).

Сан-Антонио: Бэйтс-Диоп (17), Бэсси (14), Брэнэм (13 + 7 подборов), Васселл (13), К. Джонсон (8 + 5 потерь) – старт; Грэм (14), Уэсли (7), Шэмпени (7), Барлоу (7), Мамукелашвили (6), Дженг (4).

Бостон – Нью-Йорк 129:131 OT (34:31, 27:23, 26:34, 26:25, 8:8, 8:10)

Бостон: Тейтум (40 + 11 подборов + 6 передач), Браун (29 + 8 подборов), Хорфорд (20 + 14 подборов + 6 передач), Смарт (13 + 5 потерь), Уайт (12) – старт; Г. Уильямс (9), Мускала (3), Хаузер (3).

Нью-Йорк: Куикли (38 + 8 подборов + 7 передач), Рэндл (31 + 9 подборов + 7 потерь), Барретт (29 + 11 подборов), Робинсон (13 + 14 подборов), Граймс (4) – старт; Харт (10 + 8 подборов), Топпин (6), Хартенштайн (0), Макбрайд (0).

Вашингтон – Милуоки 111:117 (28:34, 20:25, 32:24, 31:34)

Вашингтон: Бил (33 + 9 подборов), Порзингис (24 + 13 подборов), Райт (10), Гэффорд (8), Гилл (2) – старт; Авдия (17), Кисперт (11), Гудвин (3 + 8 подборов), Нанн (3).

Милуоки: Я. Адетокумбо (23 + 10 подборов + 13 передач), Холидэй (19 + 7 передач), Б. Лопес (15), Аллен (11), Коннотон (8 + 7 подборов) – старт; Картер (20), Инглс (14), Портис (5 + 7 подборов), Краудер (2), Грин (0).

Клипперс – Мемфис 135:129 (30:28, 37:33, 30:51, 38:17)

Клипперс: Джордж (42 + 11 подборов), Ленард (34 + 10 подборов), Уэстбрук (9 + 6 передач), Зубац (6 + 9 подборов), М-с Моррис (5) – старт; Гордон (17), Пламли (15 + 9 подборов), Мэнн (7), Батюм (0).

Мемфис: Бэйн (30 + 6 передач), Джонс (25 + 12 передач + 5 перехватов), Джарен Джексон (24), Тиллман (13), Родди (8) – старт; Кеннард (15), Альдама (9), Кончар (5), З. Уильямс (0).