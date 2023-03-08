Лейкерс вывели из обращения номер Пау Газоля

Клуб НБА Лос-Анджелес Лейкерс вывел из обращения номер очередной своей легенды - испанского центрового Пау Газоля.

42-летний Газоль провел в команде шесть сезонов за которые дважды успел стать чемпионом НБА и составил невероятный дуэт с Коби Брайантом.

На церемонии поднятия майки с номером Газоля под своды домашней арены Лейкерс Газоля поддержала его семья, в том числе и брат Марк Газоль.

Отметим, что сегодня Лейкерс провели очередной матч в рамках регулярного чемпионата . На ISPORT можно ознакомиться с результатами всех поединков.