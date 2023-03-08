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Баскетбол

Лейкерс вывели из обращения номер Пау Газоля

Легендарный бигмен удостоился великой чести.
Сегодня, 15:18
Пау Газоль / Getty Images
Пау Газоль / Getty Images

Клуб НБА Лос-Анджелес Лейкерс вывел из обращения номер очередной своей легенды - испанского центрового Пау Газоля.

42-летний Газоль провел в команде шесть сезонов за которые дважды успел стать чемпионом НБА и составил невероятный дуэт с Коби Брайантом.

На церемонии поднятия майки с номером Газоля под своды домашней арены Лейкерс Газоля поддержала его семья, в том числе и брат Марк Газоль.

Отметим, что сегодня Лейкерс провели очередной матч в рамках регулярного чемпионата . На ISPORT можно ознакомиться с результатами всех поединков.


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