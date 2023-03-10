НБА: Михайлюк помог Шарлотт обыграть Детройт, Голден Стэйт уступил Мемфису

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В четверг, 9 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны шесть матчей.

Шарлотт с украинским баскетболистом Святославом Михайлюком обыграл Детройт, Орландо проиграл Юте, Милуоки оказался сильнее Бруклина, а Сакраменто Алексея Леня победил Нью-Йорк.

Результаты матчей НБА за 9 марта

Орландо – Юта 124:131 (28:29, 28:35, 41:33, 27:34)

Орландо: Банкеро (26 + 8 подборов), Фульц (25 + 6 передач), Ф. Вагнер (24), Г. Харрис (12), М. Вагнер (11) – старт; Саггс (17 + 6 передач), Энтони (6), Битадзе (3), Бол (0).

Юта: Маркканен (31), Хортон-Такер (23 + 8 передач), Агбаджи (14), Кесслер (13 + 10 подборов), Олиник (10 + 7 передач) – старт; Фонтеккьо (17), Данн (12 + 9 подборов), Джонс (7), Джузэнг (3), Гэй (1).

Индиана – Хьюстон 134:125 OT (38:27, 26:31, 34:33, 17:24, 19:10)

Индиана: Халибертон (29 + 19 передач), Тернер (21 + 7 блок-шотов), Хилд (17), Нембард (14), Несмит (10 + 7 подборов) – старт; Нвора (18), Макконнелл (13 + 6 передач), Дуарте (10), Смит (2), Джексон (0), Матурин (0).

Хьюстон: Смит (30 + 12 подборов), Грин (24), Мартин (23), Шенгюн (14 + 8 подборов), Никс (6 + 7 подборов) – старт; Тэйт (13 + 8 подборов), Исон (8 + 10 подборов), Кристофер (7), Гаруба (0).

Детройт – Шарлотт 103:113 (23:31, 27:28, 33:34, 20:20)

Детройт: Айви (16 + 6 передач + 7 потерь), Уайзмен (16 + 13 подборов), Ливерс (13), Макгрудер (9), Бэгли (6) – старт; Джозеф (17), Оморуйи (9), Хэмптон (8), Дюрен (8 + 9 подборов), Хэйс (1).

Шарлотт: Убре (27), Розир (21 + 9 передач), Вашингтон (20), Уильямс (2), Хэйворд (2 + 6 передач) – старт; Смит (14), Ричардс (13 + 10 подборов), Макгауэнс (4), Джонс (4), Михайлюк (4), Тор (2).

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел на паркете 7 минут 45 секунд, за которые набрал четыре очка, совершил три подбора и один перехват.

Мемфис – Голден Стэйт 131:110 (48:28, 29:31, 22:34, 32:17)

Мемфис: Джонс (22 + 11 передач), Бэйн (21 + 6 передач), Джарен Джексон (21 + 9 подборов), Брукс (14 + 6 передач), Тиллман (10 + 8 подборов) – старт; Альдама (15 + 7 подборов), Кончар (8), Родди (6), Кеннард (6), З. Уильямс (5), Лофтон (3), Чендлер (0).

Голден Стэйт: Карри (29 + 7 подборов), Пул (22), Др. Грин (16 + 7 передач + 5 потерь), Томпсон (14), Дивинченцо (2) – старт; Джером (11), Дж. Грин (9), Болдуин (5), Луни (2 + 7 подборов), Игудала (0).

Милуоки – Бруклин 118:113 (37:20, 27:27, 23:33, 31:33)

Милуоки: Портис (28 + 13 подборов), Б. Лопес (24 + 10 подборов + 9 блок-шотов), Аллен (19 + 7 подборов), Холидэй (11 + 7 передач), Миддлтон (11 + 7 подборов + 7 передач) – старт; Коннотон (8), Краудер (6 + 11 подборов), Инглс (6 + 8 подборов), Картер (5).

Бруклин: Бриджес (10), Сет Карри (5), Харрис (0), Финни-Смит (0), Ноэл (0) – старт; Миллс (23 + 7 подборов), Томас (21), Смит (17), Дьюк (13), Шарп (11), Самнер (9), Ватанабе (4 + 10 подборов).

Сакраменто – Нью-Йорк 122:117 (30:23, 39:30, 22:31, 31:33)

Сакраменто: Сабонис (24 + 13 подборов + 10 передач), Фокс (23 + 7 передач), Хертер (14), Мюррэй (11), Барнс (10) – старт; Монк (19), Лайлс (16), Митчелл (5), Эдвардс (0), Дэвис (0), Мету (0).

Нью-Йорк: Барретт (25 + 7 подборов), Рэндл (23 + 10 подборов), Брансон (19), Граймс (19), Робинсон (9 + 8 подборов) – старт; Харт (9 + 15 подборов + 7 передач), Хартенштайн (5 + 9 подборов), Топпин (5), Куикли (3), Макбрайд (0).