НБА: Голден Стэйт одолел Финикс, Сакраменто Леня уступил Милуоки
В понедельник, 13 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны семь матчей.
Детройт обыграл Индиану, Даллас уступил Мемфису, Голден Стэйт переиграл Финикс, Сакраменто украинца Алексея Леня проиграл Милуоки и другие.
Результаты матчей НБА за 13 марта
Детройт – Индиана 117:97 (38:20, 29:29, 24:19, 26:29)
Детройт: Макгрудер (18), Уайзмен (18 + 14 подборов), Оморуйи (17), Хэйс (10 + 11 передач + 5 потерь), Ливерс (2) – старт; Джозеф (22), Хэмптон (15), Дюрен (12 + 11 подборов), Бейхайм (3), Роден (0).
Индиана: Нембард (15 + 7 передач), Несмит (15), Дуарте (12), Джексон (11), Хилд (7 + 8 подборов) – старт; Нвора (20), Бриссетт (9), Смит (4 + 8 подборов), Хилл (3), Джонсон (1).
Майами – Юта 119:115 (33:26, 23:31, 34:33, 29:25)
Майами: Батлер (24 + 8 подборов), Винсент (18), Хирро (18), Адебайо (16 + 9 подборов), Лав (11) – старт; Оладипо (11), Калеб Мартин (10), Лаури (9), Юртсевен (2), Струс (0).
Юта: Маркканен (38 + 8 подборов), Агбаджи (14), Хортон-Такер (9 + 8 передач + 6 потерь), Кесслер (7 + 9 подборов), Олиник (3 + 7 передач) – старт; Фонтеккьо (23), Данн (9 + 8 передач), Гэй (8), Тоскано-Андерсон (4), Джузэнг (0), Джонс (0).
Даллас – Мемфис 88:104 (25:29, 25:20, 21:36, 17:19)
Даллас: Харди (28 + 8 подборов), Грин (23 + 7 передач), Хардуэй (5), Буллок (5), Пауэлл (2) – старт; Дж. Холидэй (9), Райт (9), М-ф Моррис (4), Бертанс (2), Клебер (1), Пинсон (0), Ниликина (0).
Мемфис: Бэйн (23 + 7 подборов + 7 передач), Брукс (19), Джонс (13), Тиллман (8), Джарен Джексон (7) – старт; Родди (19), Альдама (10 + 9 подборов), Лофтон (2), Кеннард (2), Кончар (1), З. Уильямс (0), Чендлер (0).
Атланта – Миннесота 115:136 (29:40, 23:36, 33:30, 30:30)
Атланта: Янг (41 + 7 передач), Хантер (15), Мюррэй (11 + 5 потерь), Капела (10 + 10 подборов), Коллинз (6) – старт; Оконгву (16 + 14 подборов), Бей (6), Гриффин (5), Богданович (2), Мэтьюз (2), А. Холидэй (1), Джонсон (1), Фернанду (0), Крейчи (0).
Миннесота: Эдвардс (32 + 8 подборов), Конли (21 + 6 передач), Макдэниэлс (19), Андерсон (14 + 10 подборов + 12 передач), Гобер (14 + 8 подборов) – старт; Гарза (14), Принс (9), Майнотт (5), Александер-Уокер (5), Маклафлин (3), Найт (0), Мур (0).
Хьюстон – Бостон 111:109 (31:29, 31:26, 23:25, 26:29)
Хьюстон: Грин (28 + 7 подборов), Смит (24 + 11 подборов), Мартин (20 + 8 подборов), Портер (14 + 13 передач), Исон (6 + 9 подборов) – старт; Тэйт (11), Гаруба (6), Кристофер (2), Вашингтон (0), Камински (0).
Бостон: Браун (43), Тейтум (22 + 8 подборов + 6 передач), Уайт (9), Смарт (6), Хорфорд (2) – старт; Брогдон (20), Хаузер (5), Корнет (2), Гриффин (0), Г. Уильямс (0).
Голден Стэйт – Финикс 123:112 (43:21, 32:37, 23:30, 25:24)
Голден Стэйт: Томпсон (38), Карри (23 + 7 подборов + 5 потерь), Дивинченцо (10), Луни (9 + 10 подборов), Др. Грин (4) – старт; Пул (20 + 6 передач), Дж. Грин (9 + 7 подборов), Игудала (6), Муди (4), Болдуин (0).
Финикс: Букер (32), Эйтон (27 + 12 подборов), Пол (11 + 11 передач), Окоги (11), Крэйг (2) – старт; Пэйн (9), Д. Ли (7), Бийомбо (4), Уэйнрайт (4), Росс (3), Лэндейл (2), Уоррен (0).
Сакраменто – Милуоки 124:133 (32:27, 30:26, 25:37, 37:43)
Сакраменто: Фокс (35 + 8 подборов), Хертер (28), Сабонис (23 + 17 подборов + 15 передач), Барнс (14), Мюррэй (7) – старт; Монк (6), Лайлс (6 + 7 подборов), Мету (5), Митчелл (0), Эдвардс (0).
Украинский баскетболист Алексей Лень на паркет не выходил.
Милуоки: Я. Адетокумбо (46 + 12 подборов + 5 потерь), Миддлтон (31 + 9 передач), Б. Лопес (23 + 8 подборов), Холидэй (11 + 8 передач), Аллен (8) – старт; Картер (5), Краудер (4), Портис (3), Коннотон (2).