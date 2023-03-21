НБА: Михайлюк помог Шарлотт обыграть Индиану, Голден Стэйт переиграл Хьюстон

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В понедельник, 20 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны шесть матчей.

Шарлотт с украинским баскетболистом Святославом Михайлюком обыграл Индиану, Миннесота дожала Нью-Йорк, Мемфис переиграл Даллас, Хьюстон проиграл Голден Стэйт.

Результаты матчей НБА за 20 марта

Шарлотт – Индиана 115:109 (22:40, 36:26, 27:22, 30:21)

Шарлотт: Убре (28), Розир (23 + 9 передач), Хэйворд (22), Ричардс (14 + 17 подборов), Вашингтон (10) – старт; Михайлюк (7), Тор (5), Макгауэнс (2), Смит (2 + 6 передач), Джонс (2).

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел на паркете 15 минут 11 секунд. За это время он набрал семь очков, совершил два подбора и две передачи.

Индиана: Хилд (20), Тернер (20 + 7 подборов), Матурин (18), Несмит (4), Нембард (2 + 6 передач) – старт; Джексон (12 + 10 подборов), Смит (10), Бриссетт (8), Макконнелл (8 + 8 передач), Нвора (7).

Филадельфия – Чикаго 105:109 OT (22:17, 18:27, 28:25, 23:22, 8:8, 6:10)

Филадельфия: Эмбиид (37 + 16 подборов + 5 потерь), Макси (22 + 6 передач), Харрис (14 + 9 подборов), Харден (5 + 7 подборов + 12 передач + 5 потерь), Хауз (4) – старт; Мелтон (19), Рид (2), Милтон (2), Макдэниэлс (0), Ньянг (0).

Чикаго: Лавин (26 + 7 передач), Дерозан (25 + 8 подборов), Вучевич (21 + 12 подборов), Беверли (6), Уильямс (6) – старт; Уайт (11), Д. Джонс (10), Досунму (4), Драммонд (0), Грин (0).

Нью-Йорк – Миннесота 134:140 (32:42, 38:37, 38:30, 26:31)

Нью-Йорк: Рэндл (57), Брансон (23 + 10 передач), Барретт (13), Граймс (3), Робинсон (0 + 9 подборов) – старт; Куикли (19), Харт (10), Хартенштайн (5 + 8 подборов), Топпин (4).

Миннесота: Принс (35), Конли (24 + 11 передач), Макдэниэлс (18), Гобер (16 + 7 подборов), Андерсон (10 + 9 подборов) – старт; Науэлл (14), Рид (12), Александер-Уокер (8), Маклафлин (3), Риверс (0).

Мемфис – Даллас 112:108 (30:28, 27:32, 26:36, 29:12)

Мемфис: Джарен Джексон (28), Бэйн (17 + 6 потерь), Джонс (16 + 6 передач), Брукс (9), Тиллман (3) – старт; Альдама (22 + 14 подборов), Кеннард (10), Родди (4), Кончар (3 + 7 подборов).

Даллас: Ирвинг (28), Грин (12), Буллок (7), Пауэлл (6), Клебер (2 + 8 подборов) – старт; Харди (20), Вуд (20 + 9 подборов + 6 передач), Ниликина (8), Бертанс (3), Хардуэй (2).

Хьюстон – Голден Стэйт 108:121 (21:26, 29:29, 30:29, 28:37)

Хьюстон: Исон (21 + 12 подборов), Грин (20 + 5 потерь), Портер (17 + 5 потерь), Смит (17 + 11 подборов), Мартин (13) – старт; Кристофер (10), Гаруба (7), Никс (3).

Голден Стэйт: Карри (30 + 7 подборов), Томпсон (29 + 7 подборов), Луни (11 + 10 подборов), Др. Грин (8 + 7 подборов + 7 передач), Дивинченцо (5) – старт; Куминга (17), Лэмб (9), Пул (5 + 8 передач), Дж. Грин (4), Муди (3).

Юта – Сакраменто 128:120 (40:19, 28:33, 27:43, 33:25)

Юта: Агбаджи (27), Олиник (19 + 10 подборов + 8 передач), Фонтеккьо (12), Хортон-Такер (10), Кесслер (10 + 8 подборов + 5 блок-шотов) – старт; Данн (18 + 10 передач), Азубуйке (13 + 8 подборов), Гэй (11), Джузэнг (4), Тоскано-Андерсон (4).

Сакраменто: Фокс (37 + 7 передач), Мюррэй (22), Барнс (16), Сабонис (11 + 12 подборов + 9 передач), Эдвардс (6) – старт; Монк (15), Мету (4), Эллис (3), Лайлс (3), Митчелл (2), Дэвис (1), Деллаведова (0).