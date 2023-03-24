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Баскетбол

Стало известно, когда ЛеБрон может вернуться на паркет

Джеймс остается вне игры из-за травмы с конца февраля.
Сегодня, 00:56
ЛеБрон Джеймс / Getty Images
ЛеБрон Джеймс / Getty Images

ЛеБрон Джеймс приближается к своему возвращению после травмы правой ноги. В Лейкерс растет оптимизм в отношении того, что звездный форвард может вернуться, чтобы сыграть несколько игр в последнюю неделю регулярного сезона, сообщает ESPN.

Джеймс получил травму сухожилия правой ноги 26 февраля в Далласе. 38-летний баскетболист возобновил тренировки на паркете и находится в "постепенном прогрессе баскетбольного движения", заявила команда.

Последние три игры "озерников" в регулярке состоятся в Лос-Анджелесе: 5 апреля против Клипперс, 7 апреля против Финикса и 9 апреля против Юты.

Лейкерс занимают 10-е место Западной конференции - последнее место, дающее право выступить в турнире плей-ин. При этом команда из Лос-Анджелеса всего на 1,5 победы отстает от Голден Стэйт, который идет на шестом месте, гарантирующем место в плей-офф.

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В нынешнем сезоне ЛеБрон Джеймс набирал в среднем 29.5 очка при 50,1% попаданий с игры, 8.4 подбора и 6.9 передачи за игру. Без него "пурпурно-золотые" сыграли 12 матчей, выиграв семь из них.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

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