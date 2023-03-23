Лидер Клипперс пропустит остаток сезона из-за травмы колена

Пол Джордж еще имеет шансы сыграть в плей-офф.

В ночь на среду, 22 марта, состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором Клипперс на своем паркете уступили Оклахоме со счетом 100:101.

В середине четвертой четверти при счете 91:91 серьезную травму колена получил форвард "парусников" Пол Джордж. После борьбы за подбор с Лу Дортом при приземлении нога 32-летнего баскетболиста выгнулась в обратную сторону.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски, у Джорджа диагностировали вывих колена - он точно пропустит остаток регулярки (9 матчей).

Его состояние будет оценено через 2-3 недели, после чего станет известно, сможет ли он вернуться по ходу постсезона.

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В нынешнем сезоне Пол Джордж в среднем набирал 23.8 очка, 6.1 подбора и 5.1 передачи. Клипперс на данный момент занимают пятое место на Западе, имея баланс побед 38-35.