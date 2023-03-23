НБА: Голден Стэйт обыграл Даллас, Лейкерс одержали победу над Финиксом
В среду, 22 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны десять матчей.
Результаты матчей НБА за 22 марта
Вашингтон – Денвер 104:118 (29:31, 28:24, 16:39, 31:24)
Вашингтон: Порзингис (25), Авдия (16 + 8 подборов + 6 передач), Кисперт (9), Моррис (8), Гэффорд (6) – старт; Гудвин (12), Райт (7), Дэвис (7), Нанн (7), Гилл (3), Хафф (2), Джексон (2), Кукс (0), Гибсон (0).
Денвер: Йокич (31 + 12 подборов + 7 передач), Портер (21 + 7 подборов), Дж. Мюррэй (17 + 8 передач), Гордон (12), Колдуэлл-Поуп (6) – старт; Б. Браун (14), Грин (11), Брайант (4), Ннаджи (2), Чанчар (0), Смит (0), К. Браун (0), Уотсон (0).
Майами – Нью-Йорк 127:120 (31:32, 33:29, 28:25, 35:34)
Майами: Батлер (35 + 9 передач), Хирро (22), Винсент (19), Адебайо (15 + 7 подборов), Лав (6) – старт; Лаури (14), Струс (11), Калеб Мартин (5), Хайсмит (0).
Нью-Йорк: Барретт (26), Брансон (25 + 6 передач + 5 потерь), Граймс (22), Рэндл (15 + 9 передач), Робинсон (10 + 8 подборов) – старт; Харт (12), Куикли (5), Топпин (3), Хартенштайн (2), Макбрайд (0).
Торонто – Индиана 114:118 (26:36, 26:22, 26:25, 36:35)
Торонто: Сиакам (31 + 10 подборов + 7 передач), Ванвлит (28 + 11 передач + 5 потерь), Пелтль (23 + 8 подборов), Ануноби (7), Бартон (4) – старт; Буше (11), Флинн (8), Даутин (2), Колоко (0).
Индиана: Нембард (25 + 10 передач), Тернер (16 + 7 подборов), Матурин (15), Хилд (13), Бриссетт (9) – старт; Макконнелл (14 + 7 передач), Нвора (10), Несмит (9), Джексон (5), Смит (2).
Даллас – Голден Стэйт 125:127 (33:30, 30:35, 30:31, 32:31)
Даллас: Дончич (30 + 7 подборов + 17 передач + 5 потерь), Буллок (15), Пауэлл (13), Грин (12), Клебер (4) – старт; Харди (27), Вуд (19), Дж. Холидэй (5), Бертанс (0).
Голден Стэйт: Карри (20 + 13 передач), Дивинченцо (14), Др. Грин (14 + 8 передач + 4 блок-шота), Луни (12 + 12 подборов), Томпсон (9) – старт; Куминга (22), Пул (16 + 6 передач), Дж. Грин (9), Лэмб (9 + 8 подборов), Муди (2).
Чикаго – Филадельфия 91:116 (23:36, 25:40, 28:20, 15:20)
Чикаго: Лавин (16 + 5 потерь), Вучевич (8), Уильямс (7), Дерозан (4), Беверли (0) – старт; Уайт (19), Досунму (14), Драммонд (13 + 12 подборов), Д. Джонс (10), Грин (0), Терри (0).
Филадельфия: Мелтон (25), Макси (21), Харрис (20 + 9 подборов + 8 передач), Эмбиид (12 + 7 подборов + 7 передач), Такер (5) – старт; Ньянг (11), Рид (6), Хауз (5), Милтон (5), Дедмон (2), Спрингер (2), Коркмаз (2), Харрелл (0).
Мемфис – Хьюстон 130:125 (37:34, 38:30, 26:32, 29:29)
Мемфис: Джарен Джексон (37 + 10 подборов), Бэйн (20 + 7 передач), Джонс (14 + 7 передач), Родди (13), Тиллман (4) – старт; Морэнт (17), Кеннард (13), Лофтон (5), Альдама (5), Кончар (2).
Хьюстон: Грин (32), Мартин (31), Шенгюн (25 + 8 подборов), Смит (16), Портер (14 + 10 подборов + 10 передач) – старт; Исон (5 + 8 подборов), Кристофер (2), Никс (0), Гаруба (0).
Милуоки – Сан-Антонио 130:94 (33:28, 33:23, 34:21, 30:22)
Милуоки: Я. Адетокумбо (31 + 14 подборов), Миддлтон (19 + 10 передач + 6 потерь), Б. Лопес (11), Аллен (8), Холидэй (7 + 8 передач) – старт; Портис (19 + 10 подборов), Инглс (14), Боучэмп (7), Коннотон (5 + 10 подборов), Картер (4), Мэттьюз (3), Уиггинтон (2).
Сан-Антонио: Васселл (16), Бэйтс-Диоп (14), Сохан (13), Коллинз (12 + 7 подборов), Брэнэм (4) – старт; Мамукелашвили (12 + 7 подборов), Шэмпени (8), Дженг (7), Уэсли (6 + 6 передач), Барлоу (2).
Миннесота – Атланта 125:124 (39:40, 28:22, 27:35, 31:27)
Миннесота: Макдэниэлс (25), Таунс (22), Конли (13 + 6 передач), Гобер (12 + 12 подборов), Андерсон (9 + 7 передач) – старт; Рид (26 + 8 подборов), Принс (15), Александер-Уокер (3), Науэлл (0).
Атланта: Янг (29 + 8 передач + 6 потерь), Коллинз (16), Хантер (16), Богданович (11), Капела (11 + 8 подборов) – старт; Бей (16), Оконгву (14 + 7 подборов), А. Холидэй (4 + 7 передач), Гриффин (4), Мэтьюз (3).
Юта – Портленд 115:127 (34:29, 22:39, 32:23, 27:36)
Юта: Маркканен (40 + 12 подборов), Олиник (12 + 10 подборов + 5 потерь), Хортон-Такер (11 + 7 передач), Кесслер (8), Агбаджи (7) – старт; Данн (15), Гэй (7), Фонтеккьо (5), Азубуйке (5), Джузэнг (3), Тоскано-Андерсон (2), Брэнтли (0), Джонс (0).
Портленд: Лиллард (30 + 7 подборов + 12 передач), Шарп (24 + 9 подборов), Уотфорд (21 + 9 подборов), Нуркич (20), Тайбулл (6) – старт; Реддиш (11), Нокс (10), Арчидиаконо (3), Юбэнкс (2), Батлер (0).
Лейкерс – Финикс 122:111 (23:26, 36:26, 29:33, 34:26)
Лейкерс: Дэвис (27 + 9 подборов), Расселл (26 + 6 передач), Ривз (25 + 11 передач), Вандербилт (13), Браун (6) – старт; Шредер (13), Бизли (6), Гэбриэл (6), Хатимура (0).
Финикс: Букер (33 + 7 потерь), Пол (18), Крэйг (14), Бийомбо (6 + 8 подборов), Окоги (5) – старт; Шэмет (15), Пэйн (7), Уоррен (6), Лэндейл (4), Росс (3), Бэйзли (0).