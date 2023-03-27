НБА: Голден Стэйт сенсационно проиграл Миннесоте, Шарлотт Михайлюка шокировал Даллас

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В воскресенье, 26 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны девять матчей.

Атланта проиграла Мемфису, Кливленд обыграл Хьюстон, Торонто одолел Вашингтон, Портленд уступил Оклахоме.

Результаты матчей НБА за 26 марта

Шарлотт – Даллас 110:104 (30:16, 25:32, 26:24, 29:32)

Шарлотт: Хэйворд (22), Вашингтон (21 + 12 подборов), Уильямс (15 + 16 подборов), Смит (14 + 6 передач), Михайлюк (7) – старт; Макгауэнс (9), Тор (9), Маледон (6), Букнайт (5), Джонс (2).

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел на паркете 33 минуты, за которые набрал семь очков, совершил три подбора и три передачи.

Даллас: Дончич (40 + 12 подборов + 8 передач), Ирвинг (18), Буллок (3), Грин (2), Пауэлл (0) – старт; Хардуэй (15), Клебер (14), Вуд (9), Харди (3), Дж. Холидэй (0).

Лейкерс – Чикаго 108:118 (26:29, 29:34, 23:28, 30:27)

Лейкерс: Браун (18), Шредер (17), Дэвис (15 + 9 подборов), Ривз (13 + 7 передач + 5 потерь), Вандербилт (4) – старт; Джеймс (19 + 8 подборов + 5 потерь), Бизли (18), Уокер (2), Гэбриэл (2).

Чикаго: Лавин (32), Дерозан (17 + 10 передач), Беверли (10), Карузо (7), Вучевич (4) – старт; Уайт (13 + 7 подборов + 6 передач), Драммонд (12 + 8 подборов), Досунму (8), Д. Джонс (8), Уильямс (7).

Бостон – Сан-Антонио 137:93 (30:32, 38:26, 28:19, 41:16)

Бостон: Браун (41 + 13 подборов + 5 потерь), Уайт (19 + 8 подборов), Смарт (13), Хаузер (6), Хорфорд (6 + 9 подборов) – старт; Брогдон (20 + 9 передач), Р. Уильямс (11 + 8 подборов), Мускала (9), Дэвисон (5), Корнет (4), Г. Уильямс (3), Гриффин (0).

Сан-Антонио: Коллинз (21 + 7 подборов), Брэнэм (15), Джонс (11), Васселл (9), Бэйтс-Диоп (2) – старт; Мамукелашвили (13), Лэнгфорд (8), Макдермотт (7), Уэсли (3), Грэм (2), Шэмпени (2), Дженг (0), Барлоу (0).

Кливленд – Хьюстон 108:91 (33:22, 27:21, 25:37, 23:11)

Кливленд: Аллен (24 + 14 подборов), Митчелл (22), Э. Мобли (19 + 7 подборов), Гарлэнд (17 + 8 передач), Окоро (4) – старт; Леверт (10), Осман (5), Диаките (3), Стивенс (2), Рубио (2), А. Мобли (0), Уиндлер (0), Меррилл (0).

Хьюстон: Грин (30), Шенгюн (14 + 8 подборов), Мартин (13), Смит (12), Портер (6) – старт; Исон (10 + 8 подборов), Кристофер (2), Никс (2), Гаруба (2), Камински (0).

Орландо – Бруклин 119:106 (24:25, 36:26, 32:23, 27:32)

Орландо: Ф. Вагнер (19 + 10 подборов + 6 передач), Картер (18), Банкеро (11 + 9 подборов), Фульц (10 + 9 передач), Г. Харрис (10) – старт; Энтони (21), Саггс (16), М. Вагнер (12), Битадзе (2), Скофилд (0), Хьюстан (0), Окики (0).

Бруклин: Бриджес (44), К. Джонсон (10), Клэкстон (9 + 9 подборов + 4 блок-шота), Динуидди (2), Финни-Смит (2 + 7 подборов) – старт; Томас (18), Шарп (8), Дьюк (4), Миллс (4), Харрис (3), Ватанабе (2), Смит (0), Браун (0).

Торонто – Вашингтон 114:104 (37:21, 26:25, 24:38, 27:20)

Торонто: Ануноби (29 + 8 подборов), Ванвлит (28 + 7 передач), Сиакам (19 + 11 подборов), Барнс (13 + 6 передач), Пелтль (12 + 12 подборов) – старт; Буше (6 + 7 подборов), Даутин (3), Ачиува (2), Бартон (2), Колоко (0), Флинн (0), Харпер (0).

Вашингтон: Порзингис (26), Кисперт (19), Авдия (15 + 9 подборов + 7 передач), Гэффорд (10 + 8 подборов), Райт (5 + 7 подборов + 8 передач) – старт; Дэвис (15), Гудвин (9), Нанн (3), Гилл (2), Кукс (0).

Атланта – Мемфис 119:123 (27:34, 29:27, 33:35, 30:27)

Атланта: Янг (28 + 10 передач), Капела (18 + 16 подборов + 4 блок-шота), Хантер (17), Мюррэй (13 + 9 передач), Коллинз (9 + 10 подборов) – старт; Оконгву (13 + 7 подборов), Богданович (10), Бей (9), Гриффин (2), А. Холидэй (0).

Мемфис: Морэнт (27 + 6 передач), Бэйн (25), Джарен Джексон (15 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Тиллман (15 + 8 подборов), Брукс (6) – старт; Кеннард (14 + 7 подборов), Джонс (13), Родди (6), Кончар (2), Альдама (0).

Портленд – Оклахома-Сити 112:118 (37:25, 25:43, 32:28, 18:22)

Портленд: Шарп (29 + 5 потерь), Тайбулл (8), Юбэнкс (7 + 10 подборов + 6 блок-шотов), Уотфорд (6), Арчидиаконо (3) – старт; Литтл (28), Джонсон (14), Нокс (11), Реддиш (4), Уокер (2).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (31), Джейлен Уильямс (23), Гидди (17 + 11 подборов + 6 передач), Джейлин Уильямс (7), Дорт (6) – старт; Джо (20 + 7 подборов), Робинсон-Эрл (5), Мэнн (5), Дженг (4), Уиггинс (0).

Голден Стэйт – Миннесота 96:99 (29:29, 26:24, 18:24, 23:22)

Голден Стэйт: Карри (20 + 9 передач), Томпсон (15), Др. Грин (12 + 7 подборов + 5 потерь), Луни (3 + 7 подборов), Дивинченцо (2) – старт; Пул (27), Пэйтон II (9), Куминга (5), Лэмб (3), Дж. Грин (0).

Миннесота: Таунс (14), Эдвардс (13), Конли (12), Гобер (10 + 18 подборов), Макдэниэлс (1) – старт; Рид (23), Андерсон (12 + 10 подборов + 7 передач + 5 перехватов), Александер-Уокер (6), Принс (5), Маклафлин (3).