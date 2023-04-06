НБА: Сакраменто с Ленем уступил Далласу, Клипперс взяли верх над Лейкерс

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В среду, 5 апреля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны восемь матчей.

Результаты матчей НБА за 5 апреля

Индиана – Нью-Йорк 129:138 (29:38, 38:32, 31:35, 31:33)

Индиана: Смит (19), Матурин (17 + 8 подборов + 6 потерь), Нембард (12 + 9 передач), Несмит (12), Нвора (11) – старт; Макконнелл (18 + 12 передач), Хилд (13 + 6 передач), Джексон (10 + 8 подборов), Йорк (9), Бриссетт (8).

Нью-Йорк: Куикли (39 + 9 передач), Граймс (36), Топпин (32 + 6 передач), Робинсон (14 + 16 подборов + 7 блок-шотов), Харт (6 + 12 подборов + 7 передач) – старт; Хартенштайн (8 + 7 подборов), Макбрайд (3), Симс (0), Фурнье (0).

Детройт – Бруклин 108:123 (34:47, 23:27, 33:22, 18:27)

Детройт: Айви (23 + 10 передач + 5 потерь), Дюрен (18 + 8 подборов), Уайзмен (16), Оморуйи (6), Хэйс (4 + 6 передач) – старт; Хэмптон (27), Джозеф (12), Роден (2).

Бруклин: Бриджес (26 + 6 передач), Клэкстон (19 + 7 подборов), О'Нил (15 + 7 подборов + 8 передач), К. Джонсон (15), Динуидди (6 + 16 передач) – старт; Харрис (18), Шарп (10 + 7 подборов), Самнер (8), Ватанабе (6), Смит (0), Дьюк (0), Сет Карри (0).

Бостон – Торонто 97:93 (31:28, 25:16, 23:28, 18:21)

Бостон: Браун (25 + 11 подборов), Уайт (17), Мускала (12), Р. Уильямс (7 + 8 подборов), Хаузер (3) – старт; Брогдон (29), Гриффин (2), Г. Уильямс (2), Корнет (0).

Торонто: Сиакам (28 + 11 подборов), Барнс (18 + 8 подборов), Ануноби (12), Пелтль (10 + 7 подборов), Ванвлит (7) – старт; Ачиува (16 + 9 подборов), Буше (2), Трент (0), Колоко (0), Бартон (0).

Атланта – Вашингтон 134:116 (33:32, 34:28, 39:30, 28:26)

Атланта: Янг (25 + 16 передач), Коллинз (23), Мюррэй (19 + 7 подборов), Бей (10), Капела (9 + 8 подборов) – старт; Джонсон (16 + 8 подборов), Гриффин (16), А. Холидэй (8), Оконгву (6), Мартин (2), Фернанду (0), Крейчи (0), Мэтьюз (0), Форрест (0).

Вашингтон: Гэффорд (25 + 10 подборов), Дэвис (20 + 7 подборов), Кисперт (12), Гудвин (10 + 6 передач), Гилл (4) – старт; Нанн (15), Хафф (14), Джексон (10), Кукс (6), Тодд (0).

Милуоки – Чикаго 105:92 (28:21, 21:30, 30:25, 26:16)

Милуоки: Портис (27 + 13 подборов), Б. Лопес (26 + 7 подборов), Холидэй (20 + 8 подборов + 15 передач + 7 потерь), Картер (16), Миддлтон (0) – старт; Инглс (9), Мэттьюз (7 + 8 подборов), Краудер (0), Ленард (0), Боучэмп (0), Т. Адетокумбо (0), Грин (0).

Чикаго: Вучевич (21 + 11 подборов), Лавин (13 + 7 передач), Беверли (8 + 7 передач), Дерозан (8 + 6 передач), Уильямс (6) – старт; Уайт (14), Досунму (8), Д. Джонс (8), Драммонд (3), Терри (3), К. Джонс (0), Симонович (0).

Новый Орлеан – Мемфис 138:131 OT (32:34, 20:35, 33:21, 39:34, 14:7)

Новый Орлеан: Джонс (35 + 7 подборов), Макколлум (31 + 10 подборов + 6 передач), Мерфи (30), Ингрэм (24 + 13 передач), Валанчюнас (4) – старт; Ричардсон (8), Нэнс (4 + 9 подборов), Маршалл (2), Дэниэлс (0).

Мемфис: Джарен Джексон (40 + 9 подборов + 4 блок-шота), Брукс (25), Бэйн (24), Джонс (13 + 8 подборов + 12 передач), Альдама (2) – старт; Кончар (10 + 9 подборов), Родди (7), Лофтон (6), В. Уильямс (2), Чендлер (2).

Даллас – Сакраменто 123:119 (28:27, 32:44, 32:21, 31:27)

Даллас: Ирвинг (31 + 8 передач), Дончич (29 + 10 подборов + 6 передач), Хардуэй (24), Буллок (3), Пауэлл (2) – старт; Вуд (14), Грин (10 + 9 подборов), Харди (4), Макги (3), Клебер (3).

Сакраменто: Фокс (28 + 8 передач), Сабонис (19 + 11 подборов + 11 передач), Барнс (16), Хертер (14), Мюррэй (11 + 9 подборов) – старт; Монк (13), Митчелл (8), Лайлс (8), Лень (2 + 9 подборов), Эдвардс (0).

Украинский баскетболист Алексей Лень провел на паркете 12 минут 53 секунды, за которые набрал два очка и совершил девять подборов.

Клипперс – Лейкерс 125:118 (37:31, 34:21, 22:30, 32:36)

Клипперс: Ленард (25 + 7 подборов), Зубац (17 + 13 подборов), Уэстбрук (14), Гордон (9), Батюм (5) – старт; Пауэлл (27), Хайлэнд (14), Мэнн (10), Пламли (4).

Лейкерс: Джеймс (33 + 8 подборов + 7 передач + 6 потерь), Ривз (20), Дэвис (17 + 11 подборов), Расселл (15 + 7 передач), Вандербилт (8) – старт; Бизли (7), Браун (6), Гэбриэл (6), Хатимура (4), Шредер (2).