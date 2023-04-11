"Кто знает": Трэй Янг намекнул на потенциальный уход из Атланты в межсезонье

Хоукс готовятся к перестройке и их главная звезда может стать частью этого процесса.

Во время драфта 2018 года Атланта и Даллас обменялись пиками, в результате чего Хоукс получили Трэя Янга, а Маверикс - Луку Дончича.

Оба баскетболиста считаются франчайз-игроками для обеих организаций. Однако история Янга может получить неожиданное развитие.

Как сообщает The Athletic, фронт-офис Атланты получил "зеленый свет" на любые изменения в ростере, включая обмен Янга, который только начал отрабатывать свой пятилетний контракт на 215 миллионов долларов.

"Это может быть ложью, может быть правдой, никогда не знаешь", - заявил сам Трэй перед матчем плей-ин против Майами.

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Напомним, что по ходу регулярного сезона-2022/23 Трэй Янг серьезно поскандалил с главным тренером Нэйтом МакМилланом, что привело к увольнению последнего. В итоге Хоукс на его место позвали экс-тренера Юты Куинна Снайдера.