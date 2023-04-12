НБА. Плей-ин: Лейкерс дожали Миннесоту в овертайме, Атланта переиграла Майами

Во вторник, 11 апреля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялись первые матчи плей-ин.

В Западной и Восточной конференции состоялось по одному поединку, по итогам которых определился учасники плей-офф.

Атланта сумела на выезде переиграть Майами, а Лейкерс только в овертайме победил Миннесоту. Именно Атланта и "озерные" получили путевку в плей-офф, а проигравшие будут дальше бороться за плей-офф.

Результаты матчей НБА за 11 апреля

Майами - Атланта – 105:116 (27:36, 23:29, 28:26, 27:25)

Лейкерс - Миннесота – 108:102 ОТ (22:28, 27:32, 30:26, 19:12, 10:4)