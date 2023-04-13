Тренер Сакраменто Леня был признан коллегами лучшим тренером по итогам регулярки

Коллеги Майка Брауна оценили его вклад в развитие Кингз, которые впервые за 16 лет сыграют в плей-офф.

Тренер Сакраменто Майк Браун был признан тренером года по версии Национальной ассоциации баскетбольных тренеров (NBCA), сообщает ESPN.

Награда, названная в честь покойного исполнительного директора NBCA Майкла Х. Голдберга, вручается по итогам голосования всех 30 главных тренеров лиги.

Победа Брауна завершила двухлетнюю победную серию тренера Финикса Монти Уильямса.

Стоит отметить, что НБА объявит победителя в номинации Тренер года по результатам голосования в СМИ позже во время плей-офф.

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В свой первый сезон в качестве тренера Кингз Браун вывел франшизу обратно в плей-офф, где ее не было с сезона-2005/06, положив конец самой продолжительной активной засухе в плей-офф в профессиональном спорте Северной Америки.

Сакраменто занял третье место на Западе, имея баланс побед 48-34 и имея лучший рейтинг нападения в лиге. В первом раунде плей-офф "короли" встретятся с действующим чемпионом НБА Голден Стэйт.