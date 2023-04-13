Снуп Догг определил для себя MVP регулярного сезона НБА

Никаких попсовых вариантов, только молодость, талант и влияние на свою команду.

Снуп Дог, известный рэпер и преданный фанат Лейкерс, выбрал защитника Оклахомы Шая Гилджеса-Александера в качестве своего кандидата на получение награды MVP по итогам регулярного сезона НБА.

"Мне нравится этот парень из OKC. Как его зовут? Шай Гилджес-Александер? Мне нравится этот парень. Он не знаменитый парень, но то, как он играет — он играет как Снуп Догг . Он чем-то напоминает мне меня, понимаете, о чем я?" — цитирует Снупа BasketNews.

Гилджес-Александер набирал в среднем 31.4 очка, 4.8 подбора и 5.5 передачи в 68 играх регулярного сезона. Он вытащил Оклахому в плей-ин, где Тандер уже обыграли Новый Орлеан 123:118). Сам ШГА набрал 32 очка, 5 подборов и 3 передачи.

Теперь ОКС предстоит сразиться с Миннесотой за право занять место восьмой сеянной команды Западной конференции, которое позволит сыграть в первом раунде плей-офф против Денвера.