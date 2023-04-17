НБА. Плей-офф: Лейкерс переиграли Мемфис, Милуоки сенсационно проиграл Майами
В воскресенье, 16 апреля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи плей-офф.
Лейкерс на выезде переиграли Мемфис, Майами удивил Милуоки, Клипперс переиграли Финикс, Миннесота оказалась слабее Денвера
Результаты матчей НБА за 16 апреля
Мемфис – Лейкерс 112:128 (27:32, 38:27, 25:37, 22:32)
Мемфис: Джарен Джексон (31), Бэйн (22 + 6 передач), Морэнт (18 + 6 потерь), Брукс (15), Тиллман (2) – старт; Джонс (9), Альдама (8), Кеннард (7), Кончар (0), Родди (0), З. Уильямс (0), Лофтон (0).
Лейкерс: Ривз (23), Дэвис (22 + 12 подборов + 7 блок-шотов), Джеймс (21 + 11 подборов + 5 потерь), Расселл (19 + 7 передач), Вандербилт (4) – старт; Хатимура (29), Шредер (7), Браун (3), Уокер (0), Кристи (0), Бизли (0), Бамба (0), Гэбриэл (0), Харрисон (0).
Счет в серии: 0:1
Милуоки – Майами 117:130 (24:33, 31:35, 33:34, 29:28)
Милуоки: Миддлтон (33 + 9 подборов + 5 потерь), Холидэй (16 + 7 подборов + 16 передач), Аллен (12), Б. Лопес (10), Я. Адетокумбо (6) – старт; Портис (21 + 8 подборов), Инглс (9), Мэттьюз (6), Картер (2), Краудер (2).
Майами: Батлер (35 + 11 передач), Адебайо (22 + 9 подборов + 7 передач + 5 потерь), Винсент (15 + 6 передач), Хирро (12), Струс (8) – старт; Лав (18 + 8 подборов), Калеб Мартин (15), Д. Робинсон (3), Лаури (2).
Счет в серии: 0:1
Финикс – Клипперс 110:115 (18:30, 36:29, 27:22, 29:34)
Финикс: Дюрэнт (27 + 9 подборов + 11 передач), Букер (26 + 5 потерь), Крэйг (22), Эйтон (18 + 8 подборов), Пол (7 + 11 подборов + 10 передач) – старт; Лэндейл (4), Шэмет (4), Бийомбо (2), Окоги (0), Уэйнрайт (0), Росс (0).
Клипперс: Ленард (38), Гордон (19), Зубац (12 + 15 подборов), Уэстбрук (9 + 10 подборов + 8 передач), Батюм (3) – старт; Пауэлл (14), Мэнн (10), Пламли (7 + 11 подборов), Хайлэнд (3).
Счет в серии: 0:1
Денвер – Миннесота 109:80 (26:23, 29:21, 32:14, 22:22)
Денвер: Дж. Мюррэй (24 + 8 подборов + 8 передач), Портер (18 + 11 подборов), Колдуэлл-Поуп (15), Гордон (13), Йокич (13 + 14 подборов + 6 передач) – старт; Б. Браун (14), Ннаджи (5), Джордан (4), К. Браун (3), Чанчар (0), Грин (0), Смит (0), Уотсон (0), Джексон (0).
Миннесота: Эдвардс (18), Таунс (11 + 10 подборов), Конли (8), Гобер (8 + 13 подборов), Александер-Уокер (7) – старт; Науэлл (12), Андерсон (11), Риверс (3), Найт (2), Маклафлин (0), Майнотт (0), Принс (0), Мур (0).
Счет в серии: 1:0