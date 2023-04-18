НБА. Плей-офф: Сакраменто удвоил преимущество над Голден Стэйтом, Филадельфия переиграла Бруклин

В понедельник, 17 апреля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи плей-офф.

Филадельфия дома переиграла Бруклин, Сакраменто с украинским баскетболистом Алексеем Ленем одолел Голден Стэйт.

Результаты матчей НБА за 17 апреля

Филадельфия – Бруклин 96:84 (25:25, 19:24, 24:14, 28:21)

Филадельфия: Макси (33), Эмбиид (20 + 19 подборов + 7 передач + 8 потерь), Харрис (20 + 12 подборов), Харден (8 + 7 передач + 5 потерь), Такер (0 + 8 подборов) – старт; Мелтон (9), Рид (6), Макдэниэлс (0), Ньянг (0), Хауз (0).

Бруклин: К. Джонсон (28), Бриджес (21 + 7 передач), Динуидди (12 + 6 передач), Финни-Смит (8 + 7 подборов), Клэкстон (0) – старт; Сет Карри (9), О'Нил (6), Харрис (0).

Счет в серии: 2:0

Сакраменто – Голден Стэйт 114:106 (17:23, 41:29, 25:23, 31:31)

Сакраменто: Фокс (24 + 9 передач), Сабонис (24 + 9 подборов), Хертер (15), Барнс (13), Мюррэй (2) – старт; Монк (18), Митчелл (14), Лень (4), Эдвардс (0), Дэвис (0), Лайлс (0).

Украинский баскетболист Алексей Лень провел на паркете 8 минут 16 секунд, за которые набрал четыре очка, совершил один подбор, сфолил три раза, допустил две потери и поставил один блок-шот.

Голден Стэйт: Карри (28 + 6 передач + 5 потерь), Уиггинс (22), Томпсон (21), Др. Грин (8 + 5 потерь), Луни (6 + 7 подборов) – старт; Пэйтон II (13), Пул (4), Муди (4), Дж. Грин (0), Куминга (0), Дивинченцо (0).

Счет в серии: 2:0