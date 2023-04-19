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НБА. Плей-офф: Атланта проиграла Бостону, Финикс сравнял счет в противостоянии с Клипперс

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:40
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

Во вторник, 18 апреля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи плей-офф.

Бостон победил Атланту, Нью-Йорк проиграл Кливленду, а Клипперс не сумели переиграть Финикс.

Результаты матчей НБА за 18 апреля

Бостон – Атланта 119:106 (28:25, 33:24, 29:32, 29:25)

Бостон: Тейтум (29 + 10 подборов + 6 передач), Уайт (26 + 7 подборов), Браун (18), Смарт (14 + 6 передач), Хорфорд (8) – старт; Брогдон (13 + 7 подборов + 8 передач), Р. Уильямс (8), Хаузер (3), Корнет (0).

Атланта: Мюррэй (29 + 6 передач), Янг (24 + 6 передач + 5 потерь), Хантер (18 + 12 подборов), Коллинз (5), Капела (4 + 7 подборов) – старт; Богданович (18), Оконгву (8 + 9 подборов), Джонсон (0), Бей (0).

Счет в серии: 2:0

Кливленд – Нью-Йорк 107:90 (25:22, 34:17, 23:21, 25:30)

Кливленд: Гарлэнд (32 + 7 передач), Митчелл (17 + 13 передач), Э. Мобли (13 + 13 подборов), Аллен (9 + 10 подборов), Окоро (0) – старт; Леверт (24), Осман (5), Р. Лопес (4), Грин (3), Нето (0).

Нью-Йорк: Рэндл (22 + 8 подборов + 6 потерь), Брансон (20 + 6 передач), Барретт (14), Граймс (4), Робинсон (2 + 4 блок-шота) – старт; Куикли (12), Топпин (7), Харт (5), Хартенштайн (4 + 7 подборов), Макбрайд (0).

Счет в серии: 1:1

Финикс – Клипперс 123:109 (24:29, 35:30, 33:28, 31:22)

Финикс: Букер (38 + 9 передач), Дюрэнт (25 + 5 потерь), Крэйг (17), Пол (16 + 8 передач), Эйтон (14 + 13 подборов) – старт; Окоги (7), Бийомбо (6), Д. Ли (0), Уэйнрайт (0), Шэмет (0), Уоррен (0).

Клипперс: Ленард (31 + 9 подборов + 7 передач), Уэстбрук (28), Гордон (12), Зубац (8), Батюм (0) – старт; Пауэлл (12), Мэнн (10), Хайлэнд (6), Пламли (2), Коффи (0), Бостон (0), Престон (0).

Счет в серии: 1:1


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