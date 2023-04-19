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Баскетбол

Сын ЛеБрона снялся в промо-ролике нового голливудского фильма

Бронни Джеймс стал частью самой семейной франшизы Голливуда.
Сегодня, 21:47
Бронни Джеймс / Getty Images
Бронни Джеймс / Getty Images

Пока ЛеБрон Джеймс готовится тащить Лейкерс по плей-офф транзитом через Мемфис, его сын Бронни понемногу покоряет Голливуд.

Звезда "озерников" в сових социальных сетях опубликовала промо-ролик нового Форсажа, в котором снялся Бронни.

Рекламный ролик был представлен в виде нарезки клипов, в первой части которых старший сын "Короля" делает привычные для баскетболистов дела с мячом, а во второй были кадры из будущего фильма про семью Вин Дизеля.

"Но настоящая сила семьи заключается в НАСЛЕДИИ, которое она создает. Передача ключей следующему ПОКОЛЕНИЮ", - так подписал пост Джеймс.

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ЛеБрон Джеймс вместе с Лейкерс обыграл Мемфис (128:112) в первом матче первого раунда плей-офф Западной конференции. Следующая их встреча состоится в ночь на четверг, 20 апреля. Матч начнется в 02:30 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс Бронни Джеймс

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Сын ЛеБрона снялся в промо-ролике нового голливудского фильма
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