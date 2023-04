Кавай пропустит третий матч серии против Финикса

Лидер Клипперс Кавай Леонард не сможет принять участие в третьем матче серии плей-офф против Финикса.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски, Лос-Анджелес вывел 31-летнего форварда из заявки на игру из-за растяжения правого колена.

По информации источника, колено Леонарда воспалилось еще во время первого матча. Он сумел сыграть с этой проблемой во втором матче и теперь готовится принять участие в игре №4.

При этом сообщается, что проблема никак не связана с крестообразными связками, которые он порвал несколько лет назад во время матча плей-офф против Юты.

Leonard aggravated knee in Game 1, played through it in Game 2 and is expected to be day-to-day ahead of Game 4 on Saturday, source tells ESPN. Injury isn't related to his previous ACL injury. https://t.co/v7mXgQLokN