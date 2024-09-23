Беллингем избежал наказания за оскорбление в адрес арбитра

Хавбек Реала Джуд Беллингем не будет наказан за оскорбление в адрес арбитра, пишет Marca.

Напомним, в матче против Эспаньола полузащитник получил желтую карточку, а затем в трансляцию попал момент, на котором видно, как Джуд сказал "Ты - кусок д****а".

Технический комитет судей Испании (CTA) не будет подавать жалобу на поведение Беллингема в данном эпизоде.

В комитете заявили, что не считают необходимым подавать жалобу, так как слова хавбека не являются публичным заявлением.

Отмечается, что жалоба может быть подана лишь в случае вмешательства третьих лиц, как это произошло в прошлом сезоне, когда Беллингем предположительно назвал насильником Мэйсона Гринвуда.

Ранее также Куртуа поддержал травмированного тер Штегена.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!