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Беллингем избежал наказания за оскорбление в адрес арбитра

Комитет признал слова хавбека непубличным высказыванием.
Сегодня, 09:45
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Хавбек Реала Джуд Беллингем не будет наказан за оскорбление в адрес арбитра, пишет Marca.

Напомним, в матче против Эспаньола полузащитник получил желтую карточку, а затем в трансляцию попал момент, на котором видно, как Джуд сказал "Ты - кусок д****а".

Технический комитет судей Испании (CTA) не будет подавать жалобу на поведение Беллингема в данном эпизоде.

В комитете заявили, что не считают необходимым подавать жалобу, так как слова хавбека не являются публичным заявлением.

Отмечается, что жалоба может быть подана лишь в случае вмешательства третьих лиц, как это произошло в прошлом сезоне, когда Беллингем предположительно назвал насильником Мэйсона Гринвуда.

Ранее также Куртуа поддержал травмированного тер Штегена.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джуд беллингем

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