"Больно видеть, как ты покидаешь поле": Куртуа поддержал тер Штегена после страшной травмы

Голкипер Реала Тибо Куртуа обратился к киперу Барселону Марку-Андре тер Штегену.

Напомним, немец получил серьезную травму в матче с Вильяррелом и теперь рискует пропустить весь сезон.

Куртуа, который не так давно восстановился после собственной тяжелой травмы поддержал своего коллегу.

"Мне жаль, что ты получил травму. Было очень больно видеть, как ты покидаешь поле таким образом. Надеюсь, ты скоро выздоровеешь, и мы снова увидим тебя в воротах", - написал Куртуа.

Siento la lesión @mterstegen1 , me dolió mucho verte salir así del campo. Espero que puedas recuperarte pronto y volvamos a verte en la portería. pic.twitter.com/4u72LkjnnH — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) September 22, 2024

Напомним, что в том матче каталонцы все же разгромили своего соперника.

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