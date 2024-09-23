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"Больно видеть, как ты покидаешь поле": Куртуа поддержал тер Штегена после страшной травмы

Красивый жест от бельгийца.
Сегодня, 09:25
Тибо Куртуа / Getty Images
Тибо Куртуа / Getty Images

Голкипер Реала Тибо Куртуа обратился к киперу Барселону Марку-Андре тер Штегену.

Напомним, немец получил серьезную травму в матче с Вильяррелом и теперь рискует пропустить весь сезон.

Куртуа, который не так давно восстановился после собственной тяжелой травмы поддержал своего коллегу.

"Мне жаль, что ты получил травму. Было очень больно видеть, как ты покидаешь поле таким образом. Надеюсь, ты скоро выздоровеешь, и мы снова увидим тебя в воротах", - написал Куртуа.

Напомним, что в том матче каталонцы все же разгромили своего соперника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марк-Андре тер Штеген Тибо Куртуа

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