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Вильярреал - Барселона 1:5: обзор матча и результат игры 22.09.2024

"Желтой субмарине" очень не повезло, ведь судья трижды отменял ее гол из-за офсайда.
Вчера, 21:47
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

На Эстадио де ла Керамика в рамках шестого тура испанской Ла Лиги в гости к Вильярреалу пожаловала Барселона.

Игра началась с того, что судья отменил гол Йереми Пино из-за офсайда. "Желтая субмарина" могла повести в счете, но вместо этого она пропустила дважды от Роберта Левандовски.

И все же хозяева поля успели к перерыву отыграть один мяч усилиями Айосе Переса. Тайм завершился травмой колена Марк-Андре тер Штегена.

Источник: Getty Images

Интересно, что начало второго тайма повторило сценарий первого: сначала не был засчитан гол Николя Пепе из-за положения вне игры, а после Вильярреал пропустил от Пабло Торре.

В середине второй половины игры каталонцы получили возможность довести счет до разгромного, но Левандовски не сумел реализовать пенальти, попа в штангу.

Зато забил Вильярреал. И снова это взятие ворот (в этот раз Тьерно Барри) было отменено. А в оставшиеся 20 минут "сине-гранатовые" все же добили соперника, благодаря дублю Рафиньи.

В итоге Барселона победила со счетом 5:1, что позволило ей стать единственной командой, которая выиграла все шесть матчей на старте чемпионата. Вильярреал занимает пятое место, отставая от команды Ханси Флика на 7 баллов.

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Статистика матча Вильярреал - Барселона шестого тура Ла Лиги

Вильярреал - Барселона 1:5
Голы: Перес, 38 - Левандовски, 20, 35, Торре, 58, Рафинья, 75, 83.

На 66-й минуте Роберт Левандовски (Барселона) не реализовал пенальти (штанга).

Ожидаемые голы (xG): 2.49 - 3.63
Владение мячом: 36% - 64%
Удары: 13 - 17
Удары в створ: 4 - 10
Фолы: 12 - 12

Вильярреал: Конде - Фемения, Коста, Байи, Кардона - Пино (Барри, 63), Комесанья (Терратс, 78), Парехо (Гуйе, 70), Баэна (Ахомаш, 78) - Пепе (Саурес, 78), Перес.

Барселона: тер Штеген (Пенья, 45+2) - Кунде, Домингес (Кубарси, 60), Мартинес (Форт, 81), Мартин - Торре (Виктор, 60), Гарсия, Педри (Касадо, 60) - Ямаль, Левандовски, Рафинья.

Предупреждения: Парехо, Баэна, Байи, Перес, Кардона, Ахомаш - Виктор.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона вильярреал Ла Лига

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