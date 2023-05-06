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Баскетбол

Слезы радости: Эмбиид получил награду MVP НБА

Баскетболист Филадельфии не сдержал эмоций на церемонии вручения приза.
Сегодня, 11:52
Джоэл Эмбиид / Getty Images
Джоэл Эмбиид / Getty Images

Центровой Филадельфии Джоэл Эмбиид стал лучшим игроком НБА в сезоне-2022/23.

Перед стартом третьего поединка второго раунда плей-офф против Бостона баскетболист получил свой приз.

Индивидуальную награду Эмбиид получил с рук комиссара НБА Адама Сильвера. 

Джоэл не сдержал эмоций, когда его сын выбежал на площадку, Эмбиид взял сына на руки и не смог сдержать слезы радости.

Отметим, что церемония вручения приза не помогла Филадельфии переиграть Бостон. На ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.


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