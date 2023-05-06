Слезы радости: Эмбиид получил награду MVP НБА
Баскетболист Филадельфии не сдержал эмоций на церемонии вручения приза.
Центровой Филадельфии Джоэл Эмбиид стал лучшим игроком НБА в сезоне-2022/23.
Перед стартом третьего поединка второго раунда плей-офф против Бостона баскетболист получил свой приз.
Индивидуальную награду Эмбиид получил с рук комиссара НБА Адама Сильвера.
Джоэл не сдержал эмоций, когда его сын выбежал на площадку, Эмбиид взял сына на руки и не смог сдержать слезы радости.
Отметим, что церемония вручения приза не помогла Филадельфии переиграть Бостон. На ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.