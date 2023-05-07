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Баскетбол

Cтало известно, за какой университет будет играть сын ЛеБрона

Бронни Джеймс определился со своим выбором.
Сегодня, 10:30
Бронни Джеймс / Getty Images
Бронни Джеймс / Getty Images

Сын ЛеБрона Джеймс, планирующий "идти по стопам" своего отца, Бронни Джеймс со следующего сезона начнет выступать в университетском баскетболе.

Накануне Бронни определился с тем, за какой университет он будет играть до того, как сможет подать свою кандидатуру на драфт НБА.

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Джеймс будет защищать цвета университета Южной Калифорнии за ЮСК Троянс. В минувшем сезоне Троянс дошли до четвертьфинала плей-офф университетской лиги.

Стоит отметить, что ЛеБрон в свое время выступал за коледж из Акрона, штат Огайо.

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