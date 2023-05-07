Cтало известно, за какой университет будет играть сын ЛеБрона
Бронни Джеймс определился со своим выбором.
Сын ЛеБрона Джеймс, планирующий "идти по стопам" своего отца, Бронни Джеймс со следующего сезона начнет выступать в университетском баскетболе.
Накануне Бронни определился с тем, за какой университет он будет играть до того, как сможет подать свою кандидатуру на драфт НБА.
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Джеймс будет защищать цвета университета Южной Калифорнии за ЮСК Троянс. В минувшем сезоне Троянс дошли до четвертьфинала плей-офф университетской лиги.
Стоит отметить, что ЛеБрон в свое время выступал за коледж из Акрона, штат Огайо.