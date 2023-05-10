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Баскетбол

Яннис впервые отреагировал на увольнение Буденхольцера из Милуоки

Главная звезда Бакс оставил короткое послание тренеру, вместе с которым он стал чемпионом НБА.
Вчера, 22:42
Майк Буденхольцер и Яннис Адетокумбо / Getty Images
Майк Буденхольцер и Яннис Адетокумбо / Getty Images

После вылета из первого раунда плей-офф от Майами, Милуоки принял решение уволить Майка Буденхольцера с поста главного тренера.

Спустя лишь несколько дней главная звезда "оленей" Яннис Адетокумбо впервые высказался на эту тему, посвятив этому пост в своих социальных сетях.

"Спасибо за пять значимых лет, тренер. Мы совершили нечто невероятное, и я всегда буду благодарен", - написал Грик Фрик.

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На фотографии, которой поделился Адетокумбо, двое обнимаются после победы Милуоки в финале НБА в 2021 году.

Напомним, что Майк Буденхольцер проработал в Милуоки пять лет. Под его руководством команда один раз стала чемпионом НБА, еще один раз играла в финале Восточной конференции и дважды вылетала на стадии второго раунда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо Майк Буденхольцер

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