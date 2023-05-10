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Баскетбол

Экс-игрок Клипперс и Филадельфии может возглавить Торонто

Джей Джей Редик без опыта работы может сразу же возглавить команду НБА.
Сегодня, 20:41
Джей Джей Редик / Getty Images
Джей Джей Редик / Getty Images

Джей Джей Редик на этой неделе прошел собеседование относительно потенциальной работы главным тренером в Торонто, сообщает ESPN.

По словам источников, Редик участвовал в первом раунде интервью и недавно встречался с руководством франшизы в Канаде. Сейчас он работает аналитиком на ESPN.

Сообщается, что Редик — один из более чем дюжины кандидатов, которые разговаривали с Рэпторс в рамках широкомасштабного процесса поиска нового тренера.

Ранее стало известно, что Торонто получил разрешение на интервью с несколькими кандидатами, включая Кенни Аткинсона (Голден Стэйт), Чарльза Ли (Милуоки), Кевина Янга (Финикс), Митча Джонсона (Сан-Антонио), Жорди Фернандеса (Сакраменто), Дарко Раджаковича (Мемфис) и тренера Лас-Вегас Эйсез Бекки Хэммон.

Нынешний помощник Рэпторс Адриан Гриффин также является кандидатом на собеседование.

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Напомним, что в апреле Торонто объявил о расставании с Ником Нерсом, который в 2019 году привел канадский коллектив к его первому в истории чемпионству НБА.

Прошедший сезон Рэпторс завершили с балансом побед 41–41, после чего уступили Чикаго в турнире плей-ин Восточной конференции.

За свою 15-летнюю карьеру в НБА Джей Джей Редик принял участие в 940 матчах, в которых набирал в среднем 12.8 очка, 2.0 подбора и 2.0 передачи. 38-летний снайпер выступал за Орландо, который выбрал его 11-м на драфте 2006 года, а также за Милуоки, Клипперс, Филадельфию, Новый Орлеан и Даллас.

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