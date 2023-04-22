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Баскетбол

Торонто уволил Нерса, принесшего команде ее единственное чемпионство НБА

Тренер, сумевший встать на пути трипита Голден Стэйт, покинул команду спустя пять сезонов.
Сегодня, 09:34
Ник Нерс / Getty Images
Ник Нерс / Getty Images

Торонто уволил Ника Нерса с поста главного тренера, сообщает официальный сайт НБА.

"Решение о внесении подобных изменений никогда не дается легко и не воспринимается легкомысленно, особенно когда речь идет о человеке, который был неотъемлемой частью самых исторических достижений этой франшизы и который был уверенным лидером в самые трудные времена для нашей команды", - заявил генменеджер Рэпторс Масаи Уджири.

"Размышляя о многочисленных успехах Ника, мы благодарим его и его семью и желаем им всего наилучшего в будущем. Это возможность для нас перезагрузиться, переориентироваться, внедрить персонал и игроков, которые помогут нам достичь нашей цели — выиграть наше следующее чемпионство".

Ник Нерс был ассистентом Дуэйна Кейси в Торонто на протяжении пяти лет, прежде чем его повысили до главного тренера перед стартом сезона-2018/19.

В свой первый же сезон он сумел привести канадскую команду к ее первому и на данный момент единственному чемпионству НБА. В Финале Рэпторс в шести матчах обыграли Голден Стэйт.

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За свою успешную работу в 2020 году он был признан тренером года в НБА. В том же году он возглавил команду Янниса Адетокумбо на Матче всех звезд.

Всего же на посту главного тренера Торонто Нерс проработал пять сезонов. После чемпионства 2019 года организация больше не приближалась к повторению успеха.

В прошедшем регулярном сезоне Торонто занял девятое место на Востоке, после чего вылетел из турнира плей-ин, уступив Чикаго.

В последнее время Нерса связывают с переходом в Хьюстон, который недавно уволил с поста тренера Стивена Сайласа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Торонто Рэпторс

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