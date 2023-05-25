Хирро возобновил тренировки с Майами

Лучший шестой игрок прошедшей регулярки сможет помочь своей команде в случае ее выхода в Финал НБА.

Атакующий защитник Майами Тайлер Хирро вернулся к тренировкам с командой, передает The Athletic.

Об этом сообщил тренер Хит Эрик Споэльстра на пресс-конференции после четвертого матча финальной серии Востока против Бостона (99:116).

По словам Споэльстры, 23-летний баскетболист приступил к тренировкам по дриблингу и броскам. При этом неизвестно, может ли он принимать участие в контактных тренировках и когда он вернется в ротацию команды.

Тайлер Хирро сломал правую руку во время первого матча серии первого раунда против Милуоки (130:117).

По предварительной информации, Лучший шестой игрок регулярного сезона-2022/23 сможет вернуться на паркет во время Финала НБА. С большой долей вероятности, Майами пройдет Бостон и сыграет в Финале с Денвером.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей плей-офф НБА.